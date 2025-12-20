貼文涉恐嚇高雄車站犯案 陳其邁：初步掌握是境外IP

20日凌晨1時許，小港區高松路和營口路口一陣煙霧瀰漫，由於正值台北車站遭丟擲煙霧彈、隨機傷人案發後不久，民眾趕緊報警。警消隨即到場，在附近空地發現2罐已燃燒完的漁船救難用浮煙訊號發煙筒。

小港分局偵查隊長凃欣安指出，「當時他已經酒醉，無法確認是否是他所為，我們回來調監視器之後，確認他是從路口經過之後，就開始產生大量煙霧，所以我們很確定是他所為。」

住在附近的36歲徐姓男子涉案，他向警方供稱，發煙筒是拆船工作時在船上發現，因心情不好，酒後帶到空地燃燒。

廣告 廣告

附近居民認為，「製造社會的恐慌吧。」

警方上午將人帶回，依違反《社會秩序維護法》移送。

同時高雄車站也出現大批警力，因為網路社群Threads出現一篇貼文，有網友聲稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，恐嚇意味濃厚。

旅客黃小姐表示，「我都會帶一個比較大的包包，裡面放比較多東西，如果遇到比較奇怪的人，要攻擊的話，可能就用包包甩他。」

旅客徐女士則說：「盡量不要、避免啦，不能去的地方就是不要去。」

高雄車站與捷運站共構，上午已增派34位警力提升戒備，高雄市長陳其邁一早也前往巡視，初步掌握是來自境外IP。

高雄市長陳其邁說明，「有6個境外IP，但1個排除，現在5個帳號在全力追查，務必一定要把相關的、可能的危害治安的份子，強力追查查察，務必逮捕到案。」

除了積極追查貼文來源，包括重要場站、人潮擁擠地方，高雄共增派200多位警力加強維安，要確保周末假日活動安全。