貼文火力太猛！李在明怒嗆詐騙集團 柬埔寨抗議秒刪

南韓總統李在明近日因社群貼文措辭強硬，捲入與柬埔寨的外交爭議。（圖／達志／美聯社）

南韓總統李在明針對跨國詐騙集團在社群平台發布強硬言論，疑因使用高棉文警告措辭激烈，引發柬埔寨方面不滿關切，最終選擇悄然刪除貼文。對此，南韓政府雖未承認刪文與外交壓力有關，但整起事件已在南韓國內及國際間引發高度關注。

據《朝鮮日報》報導，事件起因於1月30日，李在明於社群平台X（原Twitter）轉發與柬埔寨掃蕩跨國詐騙有關的新聞，內文提到在南韓警方合作下，當地打擊針對韓國人的犯罪活動獲得進展。他在貼文中以韓文與高棉文強調：「韓國人不是好惹的！」並警告「只要膽敢冒犯韓國人，就會家破人亡」，言語激烈，引發外界解讀為直接針對柬埔寨國內人士。

報導稱，主因是2023年一名韓籍男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐待致死，引發社會震驚後，南韓政府即啟動跨部門行動，在國情院協助下與柬方合作掃蕩相關犯罪，甚至出動包機將涉案韓國人遣返回國接受司法審判。李在明以總統身分高調表態，原意或為展現打擊犯罪的決心，但疑似語言尺度掌握不慎，意外引發外交緊張。

柬方事後就此向南韓新任駐柬大使金昌龍表達嚴正關切，並質疑為何總統選擇使用柬國官方語言發表帶有強烈威脅意味的貼文。金昌龍則表示，李總統希望直接對當地詐騙勢力釋放強烈訊號，因此選擇以高棉文發表警語。

隨著事態升溫，該則貼文已悄悄下架。對於外界質疑刪文是否為外交妥協，南韓青瓦台發言人姜由楨回應，李總統認為貼文已發揮宣示與嚇阻效果，故選擇刪除，並非單純因應抗議。南韓外交部則採低調處理，僅表示「不便證實是否因外交抗議才刪除貼文」，試圖淡化爭議。然而，這起社群發言所引發的外交風波，也再次引發各界對李在明個人風格與政府危機處理模式的討論。

此外，近期南韓與台灣關係亦陷入微妙氛圍。南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國台灣」，引起我國不滿。我方外交部回應，將全面檢討與南韓互動關係；相較之下，南韓政府對柬埔寨則展現較高敏感度與應對速度，也讓部分評論指出，李在明政府在外交權衡上顯有傾斜。

