貼文「張文我兄弟、下個地點是高雄車站」掀恐慌！電機系男大生落網5萬元交保 轉傳原因曝光

台北車站、中山商圈19日晚間遭遇隨機攻擊，嫌犯張文投擲煙霧彈並持刀砍人，造成4人死亡、多人受傷，網路隨即出現恐嚇言論，有網友在社群平台留言稱「張文我兄弟」，並放話下一個目標是高雄車站，引發社會高度不安、人心惶惶。橋頭地檢署於20日執行搜索，將涉嫌轉發貼文的電機系陳姓男大生拘提到案，其供稱動機只是「提醒大家注意安全」，檢察官訊後依《刑法》恐嚇公眾等罪，諭令交保5萬元。

電機系陳姓男大生轉發涉及威脅公眾安全的貼文，遭檢方拘提到案。（圖​​​​​​／翻攝畫面）

張文隨機攻擊發生後，社群平台Threads出現一篇貼文稱「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們重整」，並揚言12月25日會有「更大的事件」。經調查，該篇原始貼文IP點顯示在越南，最後定位在東南亞國家，目前警方循線追查中，初步掌握除PO文者外，至少有4人轉貼該文章。

橋頭地檢署接獲此案，檢察長指揮法務部調查局資安工作站、高雄市調處鳳山站展開行動，於昨（20）日執行搜索，將涉嫌「轉發」貼文的電機系陳姓男大生拘提到案。橋頭地檢署表示，陳男使用新申辦的帳號轉發「將於12月25日在高雄車站發生更大的事件」等相關內容，昨天鎖定陳男發文地點後，前往拘捕其到案說明。

陳男被帶回訊問，坦承確實轉傳他人文章，但原意僅是「提醒大家注意安全」，但發文時忘記註明用途，導致外界誤解、引起恐慌，檢方對此說法保留，認為其行為已涉及恐嚇公眾安全，考量陳男犯意及程度，認為沒有羈押必要，依恐嚇公眾罪諭令5萬元交保候傳，至於其他涉案人部分，檢警正積極追查當中。

