貼文「張文、鄭捷都是我的人」揚言炸小港機場 高雄白目男落網了
北捷19日發生隨機攻擊案，近來網路出現多則模仿貼文，高雄一名30、40歲的蘇姓男子聲稱「張文、鄭捷都是我成立的專案小組」，更放話炸掉小港機場、高雄車站等地點，航警局展開追查，今天（12/22）將人拘提到案，移送高雄地檢署偵辦。
隨機攻擊案發生後，蘇男日前接連在臉書發文，稱「國家需要這樣的人才」、「張文、鄭捷都是我成立的專案小組」、「犯案者都是我的人」，還揚言「我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」。
蘇男在其他貼文提到「要在跨年夜幹大事…改在1/26號一樣鳳山新城交給我」、「高雄車站也有人負責計畫了」、「台灣月要這樣的事越多才符合天意」、「跨年夜會有更大事件等著你們」，還附上爆裂物照片，網友立即通報警方。
警方循線追查，鎖定蘇男住處位在高雄市鳳山區，下午1時前往將他拘提到案，蘇男坦承發布貼文，但並未著手進行攻擊行動，其住處也未搜出爆裂物，警方依《刑法》恐嚇公眾罪、《民航法》散佈危害飛航安全之不實訊息等，將人移送高雄地檢署偵辦
