貼春聯有三大禁忌！ 詹惟中：觸犯其中1項恐「寓意走針」

農曆新年將近，家家戶戶都準備換上新的春聯。命理專家詹惟中在臉書發文分享，貼春聯有三大禁忌及三大黃金準則，像是今年為午馬當值，春聯上應避免出現「馬」字或馬的圖案，詹惟中表示這叫做：「值神在位，不可衝撞」。

農曆新年將近，家家戶戶都準備換上新的春聯。（圖／詹惟中 就是愛算命 FB）

詹惟中在影片中提到，貼春聯的三大禁忌，若不小心犯了其中一項，有可能全年寓意都會走針。第一項是「上下聯不要搞混」，面對大門時的右手邊是上聯，左手邊是下聯，詹惟中也補充，從玄學角度來看，若貼反了等於將運勢流向逆轉。接著第二則是，「門外的福不可以倒著貼」，否則等於把福氣推出門外，不過門內的福字倒貼的話就代表「迎福到」。

最後第三點詹惟中則指出，「詞不達意亂選聯」可能會鬧出笑話又敗運勢，詹惟中表示，春聯就是新年的預告，千萬不要「瞎湊數」，要選適合自家情況的春聯，才能接對天地之氣。

詹惟中也提醒，在選春聯時要以「七字聯為優先」，因為單數聯最和天地陰陽。在挑春聯的寓意時，也要挑簡潔有力且迎合現代的吉祥話，不要挑深奧不好懂的老春聯。最後詹惟中也建議，今年必選鳳凰圖案的春聯，因為2026年是「鳳凰騰飛之年」，因此貼鳳凰春聯也可以提前引貴氣入室，為新年攢足福運根基。

