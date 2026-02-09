貼春聯「絕對要避開馬」！命理師出手示警：好事多磨 選1圖為佳

娛樂中心／蔡佩伶報導

「丙午赤馬年」新春將近，不少人貼春聯時都會選用跟「馬」字相關，但命理師詹惟中卻提醒「絕對要避開」，真實原因也全說了，同時分享張貼春聯的相關禁忌，掀起網友的熱議。

詹惟中近日拍片提到貼春聯的玄機，喊話大家不能夠隨便貼，他透露今年是午馬當值，為了避免衝撞，選擇春聯應當避開「馬字」、「馬的圖案」，如果不小心貼了，恐怕要小心「好事多磨」。

除此之外，詹惟中還分享貼春聯禁忌，首先是上下聯不宜搞混，提醒搞反會讓運勢逆轉，而門外「福字」更是萬萬不可倒貼，否則是把福氣推在門外，最後建議選對聯可挑單數，且要簡潔符合時代的好寓意，尤其又以選有鳳凰圖案的為佳，表示能夠提前引貴氣入室。

家家戶戶開始準備貼春聯。（圖／AI生成）

