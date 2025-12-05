貼痠痛貼布也能害腎？日男用1個月「腎功能急速惡化」

生活中心／杜子心報導



許多人只要出現肌肉痠痛就會貼痠痛貼布來緩解，不過近日在日本卻出現，一名 44 歲男子車禍後頸椎扭傷，靠含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布來緩解痠痛，本以為是最安全、最輕鬆的方式，沒想到不到一個月腎功能急速惡化到必須緊急住院。藥師洪正憲在臉書分享這起真實案例，也讓不少愛用貼布的民眾驚訝「原來外用藥也會傷腎！」，他提醒貼布雖然方便，但有特定體質的人確實要更加小心。





日男天天用痠痛貼布「腎功能急速惡化」！藥師揭「風險族群」別亂用

一名日本男子因為常貼洛索洛芬藥布的緣故，導致出現典型藥物性腎傷害。（圖／翻攝自臉書藥師洪正憲-藥就趁憲在）

廣告 廣告

日本一名44歲男子原先只有輕微腎功能下降，被視為早期慢性腎功能減退。2017 年他因騎腳踏車摔倒，左大腿骨折後又被診斷有原發性骨質疏鬆，2018 年拆除骨釘後，按醫囑開始服用活性維他命D與市售鈣片調整骨質。不料同年10月再度遭遇車禍，頸椎扭傷後最初服用三次止痛藥，之後改為每天貼兩次洛索洛芬藥布。結果從10月底到11月底短短不到一個月，他的肌酸酐竟一路飆到5.16 mg/dL，血鈣也從8.9升到12.0 mg/dL，但身體卻沒有發燒、皮疹等明顯異狀，直接被送往住院。醫療團隊立即停用所有可能傷腎的藥物並於12月初做腎臟切片，結果顯示「急性間質性腎炎」與「急性腎小管損傷」，是典型藥物性腎傷害。排除其他病因後，醫師高度懷疑與長期使用洛索洛芬貼布有關，幸好在停藥後腎功能開始逐步恢復。

日男天天用痠痛貼布「腎功能急速惡化」！藥師揭「風險族群」別亂用

洪正憲也呼籲民眾不用過度恐慌，一般外用消炎止痛藥只要依照醫師或藥師指示使用，通常是安全且有效的。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）

對此，洪正憲也在臉書特別給出「藥師小叮嚀」。他強調，這是臨床上曾出現過的個案，並不代表所有人都會遇到，「重點是了解風險，做好預防」。一般外用消炎止痛藥只要依照醫師或藥師指示使用，通常是安全且有效的，但並非完全沒有副作用。他提醒，若本身就有慢性腎病或血鈣偏高，尤其是需要頻繁或長期使用止痛藥的人，一定要先與醫療人員討論，選擇最安全的用藥方式，並留意身體是否有異常反應，以免因為小小一片貼布反而造成大麻煩。









原文出處：日男天天用痠痛貼布「腎功能急速惡化」！藥師揭「風險族群」別亂用

更多民視新聞報導

燕麥奶咖啡竟成血糖殺手！台灣女星每天喝4年險變糖尿病

迪麗熱巴被爆是複製人！「臉腫+肢體僵硬」畫面瘋傳

范瑋琪遭網暴出面反擊！最新狀態「1變化」網喊：認不出

