貼紙標籤不用慢慢摳 達人用吹風機吹熱 整張完美撕下

有些商品上面會黏著貼紙標籤，民眾買回家後想把它撕掉，常常摳老半天也弄不乾淨，還會留下膠痕影響外觀；對此，家事達人陳映如教大家，只要用吹風機就能輕鬆解決，先對著標籤稍微吹熱，再慢慢撕，就可以把標籤整張撕下來，不留下痕跡。

陳映如昨（15日）在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文，分享撕標籤不留殘膠的小祕訣，她說買回家的新物品，最討厭的就是那張怎麼撕都撕不乾淨的標籤，用手摳半天，不但撕不掉，還會留下黏黏的膠痕，看了很不順眼。

陳映如表示，其實只要用吹風機就能輕鬆解決，拿出吹風機對著標籤稍微吹熱一下，再慢慢撕，標籤就會整張乾淨撕下，幾乎不留任何膠痕。

陳映如解釋，因為標籤是由樹脂與膠製成，遇熱後會軟化，就變得好撕又好除。她大讚這一招真的很好用，「下次遇到頑固的標籤，記得先拿出吹風機試試看。」

至於已經撕下標籤但留下殘膠該怎麼辦？陳映如建議，可以用市售的除膠劑處理，噴上或塗上後，讓殘膠變軟，就可以趕快刮除；也可以用橡皮擦去除，不過要有點耐心慢慢擦。

