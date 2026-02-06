貼臉近拍！木子洋不忍了 搶狂粉手機扔出窗外

大陸男星木子洋。（圖／翻攝自木子洋微博）





大陸男星木子洋，最近被私生飯近距離貼身圍堵、狂拍，情緒失控，直接搶下對方手機扔出車窗。其實先前木子洋曾因為私生飯追車，釀成車禍，網友直呼挺木子洋，因為狂粉行為，真的太誇張。

在粉絲簇擁之下，大陸男星木子洋，擠來擠去終於上車，下一秒直接搶過粉絲手機，打開車窗往外丟。

不只丟一支，正在拍的也被搶過來，因為他真的忍太久。

有大陸版金宇彬之稱的，木子洋參加選秀節目，除了累積超高人氣，私生飯也不少。

大批狂粉不斷舉起手機，近距離拍攝木子洋，行徑相當失控，木子洋不忍了，直接搶過手機丟出窗外。

廣告 廣告

其實2020年，木子洋曾經因為被私生飯追車，因此發生車禍，多次警告卻還是有人不聽勸，影片曝光更讓網友直呼，不是偶像太兇，是私生飯嚴重越線。





【更多東森娛樂報導】

●曝和狗仔談崩！金晨肇逃逼助理頂罪全被爆 親中藝人發聲了

●金晨對車禍首發聲！「曬滿臉血照」 認：深感愧疚

●金晨車禍曬傷照 「鼻子進化史被挖」 網猜進廠維修

