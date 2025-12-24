貼臉開嗆！《絲綢之歌》神人只用嘲諷磨死BOSS，網：原來這招有傷害？

《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）發售至今銷量突破 700 萬，超高難度的戰鬥玩法，持續吸引許多高手用不同的方式進行挑戰。而最近在遊戲社群中，一名玩家 Fireb0rn 發明了用主角大黃蜂進行「Garama%」的通關玩法，單純的利用動作看「嘲諷」，不使用其他攻擊來擊敗 BOSS。

用嘲諷打敗 BOSS 的神人。（圖源：Team Cherry）

在《絲綢之歌》中，大黃風的「嘲諷」除了會喊出「Garama！」，是遊戲中用來引怪的一個特殊能力外，實際上本身還帶有傷害判定。然而，這個傷害數值低得可憐，甚至連擊敗最基礎的小怪都需要耗費不少時間。雖然效率極低，但這項機制的發現卻激發了極限玩家的挑戰慾望，玩家 Fireb0rn 決定嘗試只用這個「嘲諷」動作來攻略整款遊戲。

Fireb0rn 挑戰的過程極度艱難且枯燥，由於該嘲諷動作不只是傷害極低，且判定範圍極小，玩家必須極其精準的貼近 BOSS 才能造成傷害，同時還得完美閃避所有攻擊。目前 Fireb0rn 正在以每週更新一部影片的方式展示自己的進度，不少網友都表示：「原來嘲諷會造成傷害？」、「3 個月的《絲綢之歌》對一個人的影響」、「光是看這影片我就好緊張」