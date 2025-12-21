貼跟蔣孝嚴在廈門合照 翁曉玲自揭赴中國做這事：自費、私人行程

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委翁曉玲20日上午搭乘廈門航空班機前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動，引發議論。民進黨立委吳思瑤就質疑，重要議案攻防中，國共勾串合謀？國民黨立委是去彙報？還是領旨？翁曉玲今（21）天貼出她跟前國民黨副主席蔣孝嚴合照怒斥，原本是一件好事，沒想到被惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。

翁曉玲今（21）天貼照怒斥，原本是一件好事，沒想到被惡意抹黑。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

翁曉玲說，她很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼，而且台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地，在廈門市更高達20%，成績亮眼，同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻，為台灣爭光，內心非常感動，以台商朋友們為榮。

翁曉玲強調，原本是一件好事，沒想到又被惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。

翁曉玲批評，民進黨政府毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親們，幾日前將卸任的海基會董事長吳豐山也說，這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷，這就是民政黨現在的困境，自己做不到，還阻撓再野立委去幫忙支持台胞，非常惡質。

翁曉玲解釋，此行與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被記者堵，而且立刻就做了不實造謠新聞，她點名質疑媒體記者，你們有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？作為記者，你們的新聞專業與倫理還要加強。

翁曉玲還說，她不會因為民進黨和報導抹黑，而失去她對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞的決心， 更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸的青鳥們。「該做的事、該說的話，我不會退縮，會繼續努力前進！」

