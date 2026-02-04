貼跩哥迎馬年？ 《哈利波特》角色意外成為大陸春節吉祥象徵

抖音、小紅書上流傳多則以跩哥為設計主體的春節貼文，獲得大量按讚與轉發。(圖／翻攝自IG，@chinaminutes)

隨著農曆馬年腳步接近，大陸各地迎春氣氛漸濃，許多家庭張貼春聯、準備年節用品的同時，未料《哈利波特》角色「跩哥馬份」（Draco Malfoy），大陸稱德拉科馬爾福，竟意外成為春節裝飾主角的話題，原來大陸網友選擇以馬份肖像替代傳統圖樣，應用於紅色揮春或門貼設計。這種融合流行文化的裝飾方式，尤其受到年輕族群關注。

大陸購物中心懸掛以跩哥・馬份為主題的春節橫幅，引發民眾關注與拍照熱潮。（圖／翻攝自X，@BBCWorld）

根據《時代雜誌》、《CNN》、《BBC》等外媒報導，這股熱潮起因於馬份在大陸譯名「馬爾福」（Ma-er-fu）中的「馬」與「福」兩字，剛好與即將迎來的「馬年」與「福氣」相呼應，被大陸網友認為「極具吉祥意涵」。

除了名稱諧音，馬份那經典的「邪魅笑容」也成為春節裝飾的一部分。社群平台上不少網友曬出把馬份照片倒貼在門上的畫面，模仿傳統將「福字」倒貼、象徵「福到」的習俗。還有人戲稱這是「魔法版農曆新年」，甚至留言「Felix Felicis！」引用《哈利波特》劇中象徵幸運的魔法藥水名稱。

就連在淘寶等電商平台上也迅速出現馬份主題的春節貼紙、磁鐵、吊飾等商品，搭配紅色背景、金色字樣與傳統元素，將這位反派角色意外包裝成新年招財象徵。有商家乾脆推出「馬爾福迎財來」套組，主打中西合璧的節慶趣味。

這股「馬份年味」也引起了飾演馬份的英國演員湯姆費爾頓（Tom Felton）本人的注意。他日前在Instagram限時動態轉發粉絲製作的內容，笑稱自己變成了「大陸農曆新年的象徵」，並引起大陸社群平台二度熱潮，相關標籤「馬份本人太好笑了」迅速登上熱搜。

《哈利波特》系列在大陸擁有龐大的粉絲群，自書籍出版以來銷量數以億計。2020年首部電影重映時，短短三天內就創下逾9,000萬人民幣（約新台幣4億元）的票房。華納兄弟探索公司更於去年宣布，計畫於2027年在上海開設全球最大的「哈利波特拍攝場景體驗館」。

值得一提的是，2026年農曆馬年將於2月17日開始，也象徵蛇年的結束。巧合的是，跩哥所屬的史萊哲林學院，其象徵動物正是「蛇」，使部分粉絲認為他在生肖轉換之際「角色適配度」更高，進一步強化了這波現象的文化連結。

