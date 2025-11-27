貼身銀色連身秀S曲線 為美不怕冷 歌手雨下力撐20小時
都會潮流創作女聲Haezee黃瑋昕以首張專輯入圍第33屆金曲獎最佳新人獎，相隔三年推出全新創作專輯《UNLOCKED》，上架後獲得樂評一致好評。Haezee趁勢推出專輯中的靈魂曲目〈我為未知活著〉MV，一人分飾三角：白衣女子、天使和Haezee本人，三個角色在不同維度裡交錯投射。
Haezee黃瑋昕的〈我為未知活著〉歌曲探問生命的本質，也接受無解的真相，當答案不再是終點，懷疑便成為信仰的一部分。MV則以「未知」為軸心，以視覺上的象徵手法去探問生命、真理，像是一個現代版的「潘朵拉開盒」寓言。
都會潮流創作女聲Haezee黃瑋昕一人分飾三角，第一個角色是「好奇的求知者」。（圖／索尼提供）
一人分飾三角，第一個角色是「好奇的求知者」，在綠意盎然的森林裡，她被一陣輕微的呼喚喚醒，她睜眼，髮絲還沾著露水，緩緩起身，穿過樹間。這個角色身著飄逸的白色連身群，在山林裡穿梭，但拍攝日的前幾天時間都是雨天，泥土被踩成爛泥，她要走得優雅帶有仙氣，還要留意不要弄髒裙襬，直呼：「很挑戰核心。」拍到後來，天空開始飄雨，她的頭髮已不聽使喚，當天是長直髮造型的她說：「因為我有自然捲，一淋到就捲起來，真的是很用力在讓頭髮保持是直的。」
都會潮流創作女聲Haezee黃瑋昕換上完全貼身的銀色造型，背上羽毛翅膀。（圖／索尼提供）
隨後，Haezee換上完全貼身的銀色造型，背上羽毛翅膀，化身超現實天使，不過要穿進這套衣服，對她而言是一大挑戰，一方面翅膀很沈重，雙肩被勒得很痛，另一方面造型太合身，無法再穿發熱衣，但拍攝時間到了晚上又下大雨，她冷到不斷發抖，但一開機，她脫掉禦寒衣物，努力不讓自己發抖，並做出導演的所有要求，尤其是一鏡到底的鏡頭，她全情投入，把手中的劍往心臟刺，導演大聲叫好，讓她開心到忘了寒冷，笑說：「那一瞬間我的想法是過去的我必須死去，新的我才能重生，很開心達到導演的要求。」不過也因為盡力演出，手中的劍被她弄斷，幸好現場有能及時修補的工具，讓她大呼好險。
經歷了低溫室外取景，Haezee回到溫暖的攝影棚拍，直說：「真的舒服多了，但開工將近18小時了，我精神狀態真的是在硬撐了。」而她的角色也回歸到日常的她，呈現出生活感的「軟性的性感」，不過配上獨特的白色睫毛，增添了神秘的氣息。
在日常的Haezee面前出現了一顆旋轉的陀螺，正呼應著專輯的先行單曲〈The One That Got Away〉視覺中的陀螺，當時的陀螺形式呈現停滯在迂迴的狀態，是夢境也是現實，穿梭在清醒和渾沌中，所以MV裡面出現的元素都和這張專輯息息相關，她說：「MV表達了專輯想說的，解鎖人的不同面貌和擁抱所有的模樣。」
