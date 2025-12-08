貼錯酸痛貼布，小心紅腫癢！藥師教你怎麼挑

皮膚容易過敏的人，建議挑選水性藥布比較不容易搔癢。

很多人習慣在身體酸痛時，貼一片藥布緩解，但市售藥布有「水性」和「油性」的差異，貼錯不只效果不好，還可能讓皮膚紅腫、癢到受不了。「微笑藥師藥局」的藥師廖偉呈教你怎麼挑、怎麼貼更合適。

廖偉呈提到，油性貼布通常比較薄、黏性強，貼起來很服貼，但製程使用有機溶劑，有些人一貼就會過敏或發癢。水性貼布含水量高，比較厚，不容易刺激皮膚，但黏性差，尤其貼在手肘、膝蓋這類活動關節，很容易掉下來。

藥師廖偉呈建議選對藥布，皮膚才不容易過敏搔癢。

如果皮膚比較敏感，廖偉呈建議優先選水性貼布，或者不要貼太久，每次貼完注意皮膚狀況，避免紅腫、搔癢。相反地，如果你皮膚不易過敏，又希望貼得牢靠、活動時不鬆脫，油性貼布就是不錯的選擇。

還有一個小撇步，如果要貼在關節或容易活動的部位，可以在貼布側邊中間位置各剪一刀，或是剪掉兩個三角形，貼起來會更服貼，也不容易掉。

藥布兩側各剪一刀，或是剪掉兩個小三角形，能更服貼關節處。（翻攝微笑藥師臉書粉絲團）

廖偉呈提醒，貼對貼布，才能真正止痛又不傷皮膚。選對貼布，酸痛才會快快消退，也能避免皮膚困擾，讓活動更自在。



