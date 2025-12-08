貼錯酸痛貼布，小心紅腫癢！藥師教你怎麼挑
很多人習慣在身體酸痛時，貼一片藥布緩解，但市售藥布有「水性」和「油性」的差異，貼錯不只效果不好，還可能讓皮膚紅腫、癢到受不了。「微笑藥師藥局」的藥師廖偉呈教你怎麼挑、怎麼貼更合適。
廖偉呈提到，油性貼布通常比較薄、黏性強，貼起來很服貼，但製程使用有機溶劑，有些人一貼就會過敏或發癢。水性貼布含水量高，比較厚，不容易刺激皮膚，但黏性差，尤其貼在手肘、膝蓋這類活動關節，很容易掉下來。
如果皮膚比較敏感，廖偉呈建議優先選水性貼布，或者不要貼太久，每次貼完注意皮膚狀況，避免紅腫、搔癢。相反地，如果你皮膚不易過敏，又希望貼得牢靠、活動時不鬆脫，油性貼布就是不錯的選擇。
還有一個小撇步，如果要貼在關節或容易活動的部位，可以在貼布側邊中間位置各剪一刀，或是剪掉兩個三角形，貼起來會更服貼，也不容易掉。
廖偉呈提醒，貼對貼布，才能真正止痛又不傷皮膚。選對貼布，酸痛才會快快消退，也能避免皮膚困擾，讓活動更自在。
更多鏡報報導
冬天濕疹抓不停！居然是洗澡洗太乾淨 醫師教你正確清潔保護皮膚
你可能每天都在犯！超NG喝咖啡方式讓血糖坐雲霄飛車、代謝大扣分
氣溫驟降特別難睡、無力、易跌倒！室內低於這個溫度就容易出事
其他人也在看
陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？
陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。姊妹淘 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
35 歲男髮際線後退「M型禿」！中醫「1治療」改善掉髮、新髮冒出
【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。因擔心掉髮症狀會惡化，而至北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「第三期雄性禿」。經醫師建議下，接受美顏針每周3次的治療1個月後，掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。 男性雄性禿 與遺傳、賀爾蒙有關 臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生所罹患「第三期雄性禿」特徵就是前額兩側的髮際線逐漸後退，形成類似英文字母「M」的形狀，也就是所謂的「M型禿」。男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。 中醫美顏針疏通經絡 有助刺激生髮改善M型禿 林在裕主任表示，中醫可利用美顏針的治療來改善王先生「M型禿」掉髮的症狀，因美顏針的針細如髮絲，相較於傳統的針灸針具治療時幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。 教你早期偵測落髮危機 3 類營養一定要補 若要保髮防禿，林在裕主任提醒，平時應注意以下事項： 1. 怎樣查覺自己有禿頭危機？ 洗頭時掉健康醫療網 ・ 18 小時前 ・ 1
BLACKPINK師妹團MEOVV降臨高雄！「人間小貓咪」Ella妝容解析，4招畫出撩人貓系電眼
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：上揚眼線 + 開眼頭，拉長眼型Ella妝容的最大亮點就在於那雙細長的貓眼。重點：眼線不是無辜的下垂，而是在眼尾處大膽地「向上平拉」，製造出一種銳利、自信的氣勢。細節：同時會強調「開眼頭」的線條，用眼線筆尖勾勒內眼角，讓眼型更...styletc ・ 3 天前 ・ 發起對話
擦不如吃！ 研究：維生素C「用吃的」更能滲透皮膚底層
許多愛美人士習慣塗抹含有維生素C的保養品，希望能改善膚質，但效果往往因人而異。紐西蘭一項最新發表於《研究皮膚病學期刊》（Journal of Investigative Dermatology）的研究證實，相較於外用塗抹，透過飲食攝取的維生素C能更有效地滲透至皮膚深層，並直接影響與皮膚結構相關的生理自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 32
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 45
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 15 小時前 ・ 171
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 6
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 15
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 16
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4