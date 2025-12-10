貼黑白照「想念陳菊」 賴瑞隆遭撻伐急刪文

賴瑞隆今日在臉書發文紀念世界人權日和美麗島事件46周年，寫下「想念陳菊」，讓許多人擔心陳菊的狀況。（圖／報系資料庫）

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆日前才爆發兒子校園霸凌風暴，今（10）日又傳出爭議事件，他在臉書貼出監察院長陳菊的黑白照，並寫下「想念陳菊（花媽）」，賴瑞隆也因此遭大批網友撻伐，隨後也將貼文刪除。據查證，陳菊身體狀況穩定。

賴瑞隆今日在臉書發文紀念世界人權日和美麗島事件46周年，內文寫下「想念陳菊」，並引用她的名言「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，並貼上陳菊年輕時期的黑白照片，讓不少人誤會，直問「花媽怎麼了？」

廣告 廣告

隨後，賴瑞隆發現貼文已引發誤會及爭議，先是在「想念陳菊」後面補上「願她早日復健完成」，然後又直接將貼文刪除，不過，此發文已經引發大批網友撻伐。經查證，陳菊目前仍在高醫治療、復健，病況穩定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘室友3／演活《影后》史艾瑪爆紅 林廷憶進軍日本合作菅田將暉

葛萊美提名男高音慘死家中！ 遇害內幕曝光：兇手竟是他兒子

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋