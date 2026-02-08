貼「海鯤艦」紀錄片 蔡英文：證明台灣有能力及決心為自己的安全負責

前總統蔡英文今天(8日)在臉書貼上台船公司最新發布的「海鯤軍艦」紀錄片，展示「海鯤軍艦」在近兩週內完成的4次淺水潛航測試。蔡英文認為，這支影片不僅肯定了海軍的專業與付出，也為國軍爭了一口氣，證明台灣有能力、也有決心為自己的安全負責。

蔡英文指出，影片中的每個片段都記錄著一段走了很久的路。並回憶「潛艦國造」曾被視為不可能完成的任務，但這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，並在造船廠、實驗室以及指揮與測試現場做出許多努力，雖無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，才讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文也表示，接下來，造艦團隊將持續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，就會安排後續的潛航測試，直到正式交艦，一起為保衛國家堅定地踏出重要的一步，而且一定要走完這一路。

蔡英文同時期盼，大家繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護全民最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。