貼「越南製造」其實是中國零件 500支假三星手機遭印度警查扣

印度德里警方近日破獲一個專門組裝並販售假冒三星（Samsung）高階智慧手機的犯罪集團，逮捕4名嫌疑犯，並現場查扣超過500支幾可亂真的山寨機，型號涵蓋最新的Galaxy Ultra、Fold與Flip系列。

深夜突襲！高階旗艦機全是「組裝貨」

警方接獲線報後，於近日深夜突襲了位於印度德里Karol Bagh地區的一家商店，當場破獲這起大規模的仿冒案件；根據警方公佈的清單，現場共回收了512支山寨手機，目標全鎖定在三星的高單價旗艦型號Ultra Fold與Flip。

此外，警方還查獲了大量組裝零件，包括124個主機板、138顆電池、專業組裝工具，以及459張偽造的「Made in Vietnam」（越南製造）IMEI貼紙。

中國進口零件 貼標籤「洗產地」

調查指出，該犯罪集團的運作模式相當成熟，他們從中國採購廉價的手機零件與外殼，運抵印度後在當地進行組裝；為了取信消費者，嫌犯特地貼上偽造的IMEI貼紙，並標註三星手機常見的產地「越南製造（Made in Vietnam）」，試圖將這些拼裝機偽裝成全新的原廠公司貨。

便宜到不合理的價格陷阱

這些山寨機最終流入公開市場，以每支35,000至40,000盧比（約450美元，折合新台幣約14,500元至16,500元）的價格販售；考慮到Samsung Galaxy Fold或Galaxy S Ultra系列原價動輒超過1,000美元（約新台幣3萬以上），嫌犯顯然是利用「價格低得不像真的」的低價策略，吸引不知情的消費者上鉤；目前包括主謀在內的四名男子已被逮捕，案件正進一步調查中。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）