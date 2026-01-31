貿協尾牙獎金豪撒5百萬 董座黃志芳「驚喜裝扮」登場

外貿協會昨（30）日在南港世貿二館舉辦年終晚會，共設103桌，摸彩總獎金高達500萬元，活動開場與尾聲皆由舞鈴劇團帶來精彩表演。貿協董事長黃志芳當場宣布，鑑於去年主辦的世博會「TECH WORLD台灣館」成功吸引116萬名觀眾，以及Computex等展覽成績卓越，加發特別獎金給員工。

黃志芳致詞時感謝各國使節代表、企業夥伴、政府機關代表、退休員工，以及在場的媒體朋友。他指出，牙不僅是一年辛勞的總結，更是一個感恩的時刻，大家一起慶祝過去一年的成就。因為貿協同仁的努力，去年創下優異的成績，特別是在政府的委託下，主辦的大阪世博會台灣館受到了各界的高度好評，成為國人在2025年最感動、最驕傲的一件事。

外貿協會董事長黃志芳尾牙扮「聖山之神」。（貿協提供）

黃志芳提到，去年面對美國對等關稅的挑戰，貿協與企業夥伴攜手克服困難，像Computex等展覽仍持續成為全球焦點。展會活動的全力衝刺，讓貿協在去年創造了驚人的營運績效，因此決定加發工作獎金。

他特別感謝支持貿協的政府單位、與全球奮鬥的企業夥伴，以及走遍世界報導台灣成功故事的媒體朋友。同時也提醒大家要記得那些駐外同仁，他們無法回家與家人團聚。

