貿協尾牙黃志芳扮山神 抽獎總值500萬、最大獎全球線商務艙機票

貿協董事長黃志芳在貿協尾牙開場表演中粉墨登場，花了兩小時裝扮，演出舞鈴劇團「山、海、天、光」中的山神。(貿協提供)





外貿協會日前(1/30)在南港世貿二館舉辦年終尾牙，席開103桌，活動開場與結尾皆由在大阪世博會上演出的舞鈴劇團，貿協董事長黃志芳也在開場表演中粉墨登場，花了兩小時裝扮，演出舞鈴劇團「山、海、天、光」中的山神。

黃志芳在開場表演結束後即當場宣布，除了尾牙摸彩總價值高達500萬元外，鑑於去年主辦的世博會「TECH WORLD台灣館」成功吸引116萬名觀眾，以及Computex等展覽成績卓越，加發特別獎金給員工。

廣告 廣告

黃志芳致詞時感謝出席尾牙的各國使節代表、企業夥伴、政府機關代表、退休員工，以及在場的媒體朋友。他指出，牙不僅是一年辛勞的總結，更是一個感恩的時刻，大家一起慶祝過去一年的成就，同時也要記住那些駐外同仁，他們無法回家與家人團。因為貿協同仁的努力，去年創下優異的成績，特別是在政府的委託下，主辦的大阪世博會台灣館受到了各界的高度好評，成為國人在2025年最感動、最驕傲的一件事。

黃志芳提到，去年面對美國對等關稅的挑戰，貿協與企業夥伴攜手克服困難，像Computex等展覽仍持續成為全球焦點。展會活動的全力衝刺，讓貿協在去年創造了驚人的營運績效，因此決定加發工作獎金。

今晚尾牙抽獎的獎金與禮品總金額高達五百萬元，現金獎從五千到五萬不等，貿協的董事們，包括商總理事長許舒博以及糖協的董事長，都捐出兩萬元的紅包；台灣微軟的執行長，也捐出價值近5萬元、蘋果與愛馬仕聯名的最新表款；另外還有兩大航空公司提供的亞洲線與全球線的機票，艙等包括經濟艙、豪經艙與商務艙。

整個尾牙晚會，黃志芳全程頂著山神裝扮與穿著沉重的山神戲服逐桌敬酒、應邀拍照，與員工同樂。

更多上報報導