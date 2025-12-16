貿協穩定幣論壇登場！台日韓星業者、專家雲集共探新趨勢，金管會曝「虛擬資產法專法」上路期程

因應穩定幣發展趨勢，貿協周一(12/15)舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀請到新加坡Circle，日本、韓國產業協會，全球支付領導企業Visa，和與會者分享跨國視角，吸引近400位來自製造、服務、商貿、金融業代表參與。 對於國內穩定幣相關法規何時可上路，金管會副主委莊琇媛致詞時透露，國內正研擬「虛擬資產服務法」專法，今年6月已送行政院審查，預估最快2026年上半年可開始執行。

企業關切穩定幣趨勢 黃志芳：貿協以中立角色提供全面資訊

貿協董事長黃志芳在開幕時致詞表示，面對全球政經情勢與供應鏈持續調整，跨境貿易工具與運作方式正在出現新變化。他說，貿協本著服務台灣企業理念，協助企業在面對此一新興金融科技議題時，以中立中性的角色，提供企業更全面的資訊，讓企業能夠充分的辨識風險，進而做出審慎的評估與判斷，作為與因應國際環境變化的參考。

黃志芳提到，我國央行對數位貨幣的立場對外做了很明確地宣示，這也讓大家更確認，任何跨境支付的新工具與新模式，最終都必須回到可信任與可治理的原則，因此該論壇的討論架構，也以央行政策作為重要參考原則。

金管會：正研擬虛擬資產專法 最快明年H1施行

莊琇媛致詞時提到，對於產業界關切穩定幣跨境支付問題，國內正在研擬「虛擬資產服務法」專法，並已於今年6月送行政院審查，她預估即便今年完成立法，要實施仍需研議子法規定，最快明年上半年可開始執行。

對於產業界關心的穩定幣跨境支付問題，莊琇媛表示，目前需求最多仍在美元穩定幣，他分享日前聽到美國發行穩定幣必須符合互惠原則，但所謂「互惠」很難定議，後續將再和美國研商。她說明，國內專法草案規劃穩定幣與法定貨幣兌換「1:1」，也要有十足保證金，確保持有人可100%求償。

星國CIrcle暢享USDC資訊 日本JCBA談將與美國、歐盟制度接軌

Circle新加坡亞太區策略與公共政策副總裁David Katz分享，USDC目前流通於185個國家，每月交易量已超過3.1兆美元，觸及全球6億名使用者。他指出，企業端使用情境近年快速增加，包括跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者支付、平台退款與境外客戶收款等需求。

David Katz也表示，這些應用場景的目的不是取代既有金融體系，而是「補強」跨境流程效率，使企業能在不同市場之間更快速地移動資金。

日本加密資產商業協會（JCBA）專務理事幸政司，則介紹日本自2023年起將穩定幣納入「電子支付手段（EPI）」管理後的制度方向，日本正推動銀行、金流公司與科技業者共同合作，由多銀行共同發行穩定幣並跨機構協作，以確保市場安全與透明。

幸政司說明，2025年已有銀行與金流業者啟動日圓掛鉤穩定幣試運作，未來將持續與美國「天才法案」（GENIUS Act）與歐盟「加密資產市場監管法案」（MiCA）等制度接軌。

KORFIN分享韓國穩定幣進程 VISA積極研究既有支付串接穩定幣

韓國金融科技產業協會（KORFIN）理事鄭求泰說明，韓國已通過多項相關法案，推動市場朝制度化與企業採用方向發展，電商、科技平台與金融服務業者已陸續探索使用穩定幣處理跨境撥款、內容付費與交易結算等情境，韓國也正在規劃由銀行、電子金融業者與錢包服務業者組成的跨域聯盟，以提升應用場景的互通性。

Visa亞太區加密貨幣負責人Nischint Sanghavi在會中分享，全球支付生態如何因數位資產與穩定幣而出現新模式，他預估全球穩定幣2030年供給規模，可能成長達到3.7兆美元。他直言，身為全球主要支付平台，Visa正積極研究如何將穩定幣與既有支付網路串接，使不同市場的企業能以一致方式處理跨境付款。

此次論壇中，中華民國虛擬通貨商業同業公會、資誠會計師事務所及恆業法律事務所等專家，也在會中分別就企業會計認列與稅務、法規、國內外制度脈動與合規要點等面向進行分享。

貿協表示，在規劃這場論壇時，就是從企業實務視角出發，特別把產業、金融、監理與國際實務幾個關鍵視角放在一起，期望透過本次論壇，協助台灣企業從多角度更充分的瞭解跨境結算新趨勢，打造更具韌性的商業競爭力。

相關新聞： 美國「天才法案」掀新一波浪潮...黃志芳：企業用穩定幣具四大優勢，貿協辦論壇助掌握趨勢





