貿協首辦穩定幣論壇 吸引多家傳產、金融業報名
穩定幣已成國際趨勢，外貿協會董事長黃志芳今天(2日)指出，考量穩定幣具「快、穩、省」特色，未來出口產業勢必面臨國際客戶要求使用，為助台廠理解趨勢、做好準備，貿協將首度舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀請全球第二大穩定幣發行商及日、韓推動穩定幣的重要機構、實際導入的台廠現身說法，目前已有多家重要傳產、大型民營金控與電商報名。
外貿協會董事長黃志芳指出，美國通過「天才法案」(GENIUS Act)，宣告穩定幣成為美國重點政策，引發全球穩定幣浪潮，而穩定幣具備「快、穩、省」特色，也就是應用區塊鏈技術快速交易，且1比1綁定美元或短期美債而幣值穩定，還可省下許多交易成本。
黃志芳表示，「貿協經貿指數」調查發現，已有5.2%國內企業、8.4%海外台商導入使用穩定幣做跨境支付，他認為，隨著國際客戶逐漸導入使用穩定幣作為支付工具，以出口為導向的台灣廠商將來勢必會面臨客戶要求使用，而這需要國內包括會計、法規、會計及稅務等層面搭配。他說：『(原音)你有做國際貿易的，很可能將來你的客戶會要求穩定幣做結算，一般來講就是進出口商、貿易商還有物流供應、需要跨境收付款的科技服務業，他們需要注入整個最新的產業趨勢。』
黃志芳強調，任何支付工具都有其風險，貿協對於穩定幣的使用並沒有鼓勵或不鼓勵的立場，但因扮演協助台灣產業海外拓銷的角色，貿協有責任協助業者了解趨勢、做好準備。為此，貿協將於15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，聚焦亞洲監管與市場最新發展、國際法治體系與財務會計、銀行與新技術未來分工、企業應用實務，邀來全球第二大穩定幣USDC的發行商新加坡Circle、全球最大支付平台Visa等業者，還有韓國金融科技產業協會(KORFIN)、日本加密資產協會(JCBA)等催生當地穩定幣政策的代表，解析穩定幣監理與落地實務；此外，也將有台廠分享導入穩定幣的實際經驗。
黃志芳透露，目前論壇已有超過300人報名，其中不乏多家機械、食品、自行車等傳統製造業領域的代表性廠商，還有大型民營金控、大型電商業者。(編輯：宋皖媛)
