貿協15日舉辦穩定幣論壇 黃志芳：具快省穩3優勢
（中央社記者曾筠庭台北2日電）外貿協會預計15日舉辦穩定幣與國際貿易未來論壇，貿協董事長黃志芳今天表示，穩定幣具備「快、省、穩」3大優勢，可加速跨境付款流程並降低匯率風險，有望成為企業升級跨境結算的新選擇。不過他強調，企業導入前仍須確保法規遵循、風險控管，以及會計與稅務處理完善。
黃志芳表示，此次論壇將以企業角度為出發，協助業者掌握穩定幣在法規、會計、稅務及風險等面向，提供充分資訊，幫助企業在面對國際市場新需求時做出準確判斷。
本次論壇規劃4大主題，分別為亞洲監管與市場最新發展、國際法治與財會、銀行與新技術分工，以及企業實務應用分享。受邀講者包含日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）、新加坡 Circle公司、國際支付業者Visa，以及台灣實際應用穩定幣的業者，預計將從不同面向解析穩定幣在國際貿易中的角色與機會。
黃志芳指出，論壇目前報名人數已達300人，參與者包括高科技、傳產龍頭業者和大型金控業者，顯示產業界對穩定幣議題的高度關注。
黃志芳進一步表示，目前已有5%的國內企業和8%的海外台商開始嘗試使用穩定幣進行跨境支付，其中多數業者是因應國際客戶的要求而導入，顯示穩定幣需求正由全球供應鏈端帶動。
談及適合使用穩定幣的產業，黃志芳表示，從事國際貿易的企業最先面臨海外客戶提出穩定幣支付需求；高科技產業因跨境收付款頻繁，也可能透過穩定幣降低結算時間與成本，並減少周轉資金壓力。他舉例，若跨境付款能即時完成，企業準備的周轉金就可相對降低，營運壓力也隨之減輕。
不過，黃志芳強調，貿協對穩定幣議題保持中立立場，論壇目的在於提供最完整、最新的資訊，協助企業因應全球趨勢，而非鼓勵或推廣企業使用穩定幣。（編輯：潘羿菁）1141202
