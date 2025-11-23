貿易公司堆置「353公噸廢塑膠」 二審雖已自行清理仍重判
高雄市田寮區知名景點「月世界」旁被傾倒大量垃圾引發全台關切，禾承鑫貿易公司陳姓負責人在承租的嘉義縣土地，非法堆置900多包裝有廢塑膠等一般事業廢棄物的太空包，一審被重判徒刑2年8月，禾承鑫也被判罰200萬元。陳男上訴後改口認罪，並清理廢棄物，儘管尚未清除完畢，台南高分院考量他積極彌補損害改判1年8月，但未諭知緩刑，公司也改判罰100萬元，此案陳男仍可上訴。
陳男於民國111年6月以禾承鑫公司名義，向黃姓男子租得嘉義縣的廠房土地後，陸續指示不知情的司機，將屬於一般事業廢棄物的廢塑膠、廢塑膠網、廢繩子、成捲廢塑膠膜、射出或壓出塑膠料、透明膜打包的塑膠束帶、廢塑膠裁邊料、印刷塑膠膜卷、塑膠膜裁邊等廢塑膠混合物共900餘包太空包，體積約5900立方公尺、重約353公噸，陸續載運至該土地堆置。
行政院環保署環境督察總隊南區環境督察大隊人員於111年8月15日、112年3月30日，嘉義縣環境保護局人員於111年12月28日先後到該土地稽查發現後，由內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊第三中隊報請嘉義地檢署偵結起訴。
嘉義地院審理時，陳男辯稱，他從事回收業，公司做塑膠貿易、加工、委任加工；此案太空包都有塑膠名稱，他只是分別取得暫存在承租的土地，未來公司的產線也將設立在這裡；但因不知道房東涉及環保法規問題，如今廠房設立也卡住。
陳男的辯護人也說，此案太空包都是購買來的原物料，收受後才做委託加工，只是暫放在該土地，並非堆置，也沒有製造任何汙染，就算資源回收再利用的過程違反《廢棄物清理法》，也應該只是行政處罰。
不過，一審認為，此案的太空包既然是一般事業廢棄物，陳男自應取得廢棄物清除處理機構許可文件後才能處理，但他並未申請核可，也非暫時存放，其行為漠視政府對於環境保護政策的宣導，並造成環境汙染、破壞生態，且數量龐大，實屬不該，依廢清法判處2年8月，禾承鑫判罰200萬元。
陳男上訴強調，因從小從事回收業，不熟法律，主觀上認為廢棄物是可以回收再利用，並非要棄置，請求從輕量刑，並給予緩刑。
台南高分院認為，陳男上訴後坦承犯行，並於今年9月4日前已清理276.73公噸，雖然尚未全數清除完畢，但足認已有積極彌補損害。但因他曾犯廢清法被判刑6個月，緩刑2年確定，緩刑期間再犯此案，足見他並非偶發犯或初犯，惡性難認輕微，且以其視法令為無物的態度，自有藉刑罰的執行，矯正偏差觀念的必要，再考量此案行為對環境造成危害的程度，迄今也未完全回復，不宜宣告緩刑。
