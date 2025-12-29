貿易公司掩護水房違法洗錢61.7億 新北檢起訴集團14人 主嫌求刑10年

新北地檢署。呂志明攝



新北地檢署近日偵破一起金額高達新台幣61.7億元的重大洗錢案件，犯罪集團利用貿易公司做為掩護成立水房，再以虛疑貨幣交易替詐團及博奕集團洗錢並從中獲取暴利，檢察官調查後以違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，起訴集團主嫌邹德鈞等14名被告，並分別求處3年6月至10年不等的有期徒刑。

檢警查出，邹德鈞自2023年5月起至2025年9月期間，以愛克市場有限公司及艾斯恩貿易有限公司為掩護，設立水房據點，指揮幹部及車手進行洗錢操作。該集團與詐欺及博弈犯罪組織合作，將贓款存入人頭帳戶後，以虛擬貨幣買賣名義，購買美金並匯至泰國、新加坡等境外帳戶，再行購買泰達幣（USDT），將資金匯入犯罪集團的電子錢包進行洗錢。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳根據被害人報案線索，指揮內政部刑事局及新北市刑警大隊展開3波搜索行動，成功拘提邹德鈞等7名主要嫌犯到案，並查扣約新台幣1千餘萬元現金、9支名牌手錶及桃園市桃園區一處不動產。

檢察官調查後認為，邹德鈞等人透過分工合作，利用層層複雜的模式進行洗錢操作，涉及金額高達新台幣61.7億元，對金融秩序造成嚴重危害，因此建請法院判處邹德鈞有期徒刑10年，併科罰金1億元；幹部周宇宏及鄧舜平各判8年徒刑，併科罰金8千萬元；入股投資金主邹毅強（邹德鈞之父）、呂士宏及董浩政各判5年徒刑，併科罰金5千萬元；其餘車手陳裕鑫等人則求處3年6月至4年不等的有期徒刑。

