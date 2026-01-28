貿易協議卡關 川普調漲南韓關稅至25%

美國總統川普近日再次以貿易關稅向南韓施壓，因為南韓國會遲遲未通過 與華府達成的歷史性經貿協議，川普宣布將對南韓進口關稅 由原本的 15% 提高至 25%，引發首爾政經圈高度關注。

共同民主黨議員 金榮鎮：「我們目前正依照正常正當的程序，在國會推進立法進程，我們一貫的立場是，以符合韓美諒解備忘錄的方式，迅速推進立法。」

由於南韓國會尚未批准去年與美方達成的投資與貿易協議，美國總統川普宣布，將把對南韓汽車與其他產品的關稅，從原本的 15% 調高至 25%。南韓執政黨強調，相關法案正在國會審查中，並呼籲在野黨停止程序爭議，盡快完成立法，以避免對經濟造成進一步衝擊。

西江大學經濟學教授 許晶：「如果(汽車關稅)真的提高到25%，南韓將喪失約10%的價格競爭力，出口量也可能出現相同幅度的下滑。」

南韓汽車產業高度依賴對美出口，關稅若提高，衝擊將明顯擴大。

西江大學經濟學教授 許晶：「許多公司正在簽合約，很有可能所有工作都會暫停，以便釐清這些交易 是否需要修正。」

在關稅是否生效、何時實施仍不明朗的情況下，南韓政府與企業正加緊對美溝通，試圖避免貿易摩擦進一步升高。

