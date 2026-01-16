貿易協議定案 外長林佳龍感謝外交及談判團隊 盼產業鏈雙向融合

貿易協議定案，外交部長林佳龍今也感謝外交及談判團隊的辛勞，盼產業鏈能雙向融合。圖為去年5月，林佳龍率團訪問美國德州。（外交部提供）

台美今日重磅宣布達成關稅協議，台灣貨品出口至美國的關稅稅率總計不超過15％，高科技赴美建廠也有優待。外交部長林佳龍也發文感謝談判團隊與外交人員，不分日夜的辛勞；未來台美關係盼以「台美聯合艦隊」模式，推動雙方產業鏈融合與雙向投資，強化兩國經濟實力與國家安全，共創繁榮。

台美貿易協議終於順利抵定，並成功爭取優惠待遇。外交部長林佳龍也興奮發文道，「台美關稅談判結果正式公佈，也迎來台美經貿關係歷史性的發展。」台美合作在近年陸續有具體連結與進展，像是台積電擴大投資美國，中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，都展現台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

廣告 廣告

他表示，台灣的競爭力，來自產業的實力與人民的敬業精神。台美的關稅談判定案，對產業界而言，除了降低不確定性，也有了清晰的投資路徑。而這項進展，讓台美合作的基礎更穩固，也展現台灣在變局中的實力與韌性。

林佳龍特別感謝行政院副院長鄭麗君與楊珍妮政委帶領談判團隊奔走與協調，以及外交部次長陳明祺、北美司、駐美代表處俞大㵢及全體同仁，在這段時間協助談判團隊，大家不分日夜、全力以赴。

同時他也感謝呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、 林憲銘、施振榮等產經界的前輩，幫助政府正確分析情勢進而提出了「投資＋融資信用保證」以及科技產業聚落的創新模式，創造了台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。外交與經貿工作，需要跨部會整合、政府與民間協力，才能將談判成果轉成長期的制度與互信基礎。

林佳龍也表示，長榮、華航與星宇相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航班機，除了帶來便利，也顯示產業往來、投資布局與民眾交流的需求正在增加。綜合來看，我國期待能持續與美國建立互利、共榮的夥伴關係，以「台美聯合艦隊」模式推動雙方產業鏈融合與雙向投資，強化兩國經濟實力與國家安全，共創繁榮。

【看原文連結】