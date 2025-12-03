貿易協議延宕 印度盧比兌美元貶破90大關創新低

（中央社孟買3日綜合外電報導）印度盧比兌美元匯率今天貶破90盧比兌1美元大關，再創歷史新低，延續近期跌勢。交易員部分歸咎於與美國貿易協議談判進展延遲。

法新社報導，受到印度經常帳赤字及外資流出壓力影響，印度盧比今年成為亞洲表現最差的貨幣之一。

新德里先前與華盛頓展開貿易談判，曾一度激勵市場樂觀預期外資進入這個全球第5大經濟體，並推動盧比於5月升至83.75元兌1美元的近6個月新高。

然而，貿易談判受挫及企業財報疲弱，導致海外投資人今年以來已拋售超過160億美元的印度股票。

根據彭博數據顯示，今天上午，盧比一度貶值0.35%，跌至90.19的象徵性新低點。

HDFC證券分析師帕瑪（Dilip Parmar）接受法新社訪問時表示，盧比下跌「最主要原因」是「供需失衡」，外資流出及貿易協議不確定性更是讓情勢雪上加霜。

帕瑪還說，另一項關鍵因素在於印度儲備銀行（RBI，即印度央行）缺乏「大規模且有影響力」的干預行動。

分析師指出，印度央行今年偶爾透過積極拋售美元來捍衛重要匯價關卡，但近期似乎更願意讓匯率有較大彈性。（編譯：林沂鋒）1141203