貿易協議拍板、法說會報喜 台積電衝1735元

▲台美貿易談判達成共識，台灣對等關稅調降為15%，再加上台積電法說會帶來好消息，推動台積電今（16）日以1735元開出，再創新天價。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美貿易談判達成共識，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國5000億美元。再加上台積電法說會帶來好消息，推動台積電今（16）日以1735元開出，再創新天價。

台美貿易協議正式拍板，美國商務部表示，美國與台灣週四簽署一項新的貿易協議，目標在於推動半導體製造回流美國，並強化美國的供應鏈體系。

台灣科技業將承諾至少2500億美元直接投資美國，擴大先進半導體、能源與AI相關布局，並另提供2500億美元信用擔保，支持美國半導體供應鏈投資，同時，台灣輸美特定產業關稅降至15%，且不疊加半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

此外，台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會中，針對美國亞利桑那州投資建廠，指出「我們正在加快產能擴充」，也剛在附近購買一塊大面積土地，以因應客戶需求，提供後續擴產的彈性；魏哲家雖沒有提到將加碼投資的金額或將增加幾座廠，但半導體業認為，台積電在美國投資勢必會進行加碼。

魏哲家表示，台積電海外投資設廠是基於客戶的需要，因為他們重視一定的地域靈活性，也包含必要程度的政府支援，這也是為了公司股東價值最大化。美國主要客戶以及美國聯邦、州和市政府的強大力合作和支援下，「我們正在加快產能擴充」，並且執行順利。

台積電美國第一座廠已在2024年第四季度成功量產，第二座廠已完成建設，預計在2026年進機，由於客戶的需求強勁，預計在2027年下半年提前量產。第三座廠已動工，第四座廠與第一座先進封裝廠正在申請興建許可。

此外，台積電也新購買附近另一塊大面積土地，以支援後續擴建計劃，因應AI相關強勁需求，提供更大的彈性，台積電預計在亞利桑那州建立獨立的超大型晶圓廠（Giga Fab）聚落，以滿足客戶對先進製程的產能需求。

針對今年第一季展望，台積電在2026年開局的強勁信心，台積電預估今年第一季合併營收介於346億美元至358億美元之間。若以1美元兌換新台幣31.6元，毛利率預計介於63%至65%之間；營業利益率預計介於54%至56%之間。資本支出方面，2025年支出為409億美元，高於上年的298億美元，預期2026年資本預算將介於520億至560億美元之間，以持續投資支持客戶成長。

