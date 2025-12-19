貿易失衡惹怒川普 豐田宣布3款在美製造車款回銷日本

日本汽車大廠豐田(Toyota)今天(19日)表示，該公司3款在美國製造的汽車將從明年起進入日本市場。考量到美國總統川普(Donald Trump)對美日貿易失衡的不滿，豐田此舉頗有安撫之意。

為了扶持美國製造業並縮減龐大的貿易逆差，川普今年4月對全球多國祭出關稅大刀。當時他曾批評日本在貿易上對待盟友「非常刻薄」，「他們不買我們的車，我們卻買了他們數百萬輛車！」

對此，豐田今天宣布，旗下3款在美國熱賣的車型：轎車Camry、休旅車Highlander以及皮卡貨車Tundra，明年起將在日本銷售。

廣告 廣告

豐田在聲明中表示，此舉的目的在於「滿足廣大客戶的多元需求，同時有助於改善美日貿易關係」。

豐田是美國銷量第二大的車廠，去年在美銷售超過230萬輛汽車。相較之下，美國汽車大廠通用汽車(GM)去年在日本只賣出587輛雪佛蘭(Chevrolet)以及449輛凱迪拉克(Cadillac)，而福特汽車(Ford)則是在將近10年前就撤出日本市場。

美國車通常車身較寬，不適合日本狹窄的道路；加上美國車的方向盤和駕駛座通常位於車子左側，也和日本相反。

在發布這項公告前，豐田汽車上個月已宣布將在美國投資100億美元。(編輯：沈鎮江)