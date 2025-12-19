貿易失衡惹怒川普 豐田宣布3款在美製造車款回銷日本
日本汽車大廠豐田(Toyota)今天(19日)表示，該公司3款在美國製造的汽車將從明年起進入日本市場。考量到美國總統川普(Donald Trump)對美日貿易失衡的不滿，豐田此舉頗有安撫之意。
為了扶持美國製造業並縮減龐大的貿易逆差，川普今年4月對全球多國祭出關稅大刀。當時他曾批評日本在貿易上對待盟友「非常刻薄」，「他們不買我們的車，我們卻買了他們數百萬輛車！」
對此，豐田今天宣布，旗下3款在美國熱賣的車型：轎車Camry、休旅車Highlander以及皮卡貨車Tundra，明年起將在日本銷售。
豐田在聲明中表示，此舉的目的在於「滿足廣大客戶的多元需求，同時有助於改善美日貿易關係」。
豐田是美國銷量第二大的車廠，去年在美銷售超過230萬輛汽車。相較之下，美國汽車大廠通用汽車(GM)去年在日本只賣出587輛雪佛蘭(Chevrolet)以及449輛凱迪拉克(Cadillac)，而福特汽車(Ford)則是在將近10年前就撤出日本市場。
美國車通常車身較寬，不適合日本狹窄的道路；加上美國車的方向盤和駕駛座通常位於車子左側，也和日本相反。
在發布這項公告前，豐田汽車上個月已宣布將在美國投資100億美元。(編輯：沈鎮江)
其他人也在看
Nissan最新休旅曝光，Kait售價折合新台幣69萬起
Nissan即將替旗下跨界SUV家族帶來全新的生力軍，目前官方已確認，全新車款Nissan Kait將在2025年12月迎來全球首發。雖然被定位為全球戰略車，但從目前已知訊息來看，首波主力市場將集中在拉丁美洲，而日本市場暫時並未列入販售規劃。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 3
Nissan 全新 MPV 首度現身！坐擁三排大空間 主打實惠售價鎖定入門市場
Nissan 先前預告將在印度推出一款全新入門級 MPV，如今也宣布新車名稱為「Gravite」，並同步釋出一系列車身圖片，讓人提前一睹外觀設計風格，預計 2026 年初在印度發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
【怎能不愛車】能開去豪奢宴會的農耕車 賓士Unimog完成史詩級進化
為慶祝Unimog誕生80週年，賓士(Mercedes-Benz)特種卡車端出一款話題性十足的概念車，替這輛向來以全地形、全用途聞名的硬派機具，注入前所未有的豪華氛圍。這款由賓士特種卡車攜手Hellgeth Engineering打造的Unimog，不必脫下象徵勞動精神的「工作靴」，卻成功換上一套更舒適、更有型的休閒裝扮，無論奔馳山林或現身高級飯店門口，都毫不違和。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 50
Foxtron Bria新車上市審驗再過一關！雙動力車型能源效率標示到手
今日經濟部能源署11月電動車能源效率標示核發資料中，出現Foxtron Bria的能源效率標示資料，且為單馬達與雙馬達兩款車型同步完成。連續取得安全審驗、能源效率等合格證明，更直接印證鴻華先進有意從目前專注於CDMS業務，投向品牌經營的意圖。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣買車真的貴？同款車中國竟便宜超過40萬
今年國產車熱銷榜前十名大致已底定，扣除一些中國大陸未販售的車款後，我們選出台灣市場8款國產主流車款，並對照它們在中國大陸的官方售價，來看看中國大陸新車市場的售價有多誘人。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 10 小時前 ・ 78
【怎能不愛車】雙螢幕＋YAMAHA音響 三菱Xforce台灣預售80萬有找
預計在12月底台北新車暨新能源車大展正式亮相的中華三菱國產Xforce，近期已悄悄在保發中心揭露正式售價，維持預售時公布的79.9萬與84.9萬元雙車型設定。以目前市場氛圍來看，正式發表時不排除還有微幅調整空間，若兩款車型價格都能壓在80萬元上下，勢必將成為國產SUV級距中最具話題性的入門新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
Mercedes-Benz 全新 VLE 2026 年全球首演 開啟豪華廂型車全新世代
全新世代 Mercedes-Benz VLE 將成為首款採用全新開發、具備模組化與高度可擴充性的廂型車平台之量產車型，象徵品牌正式開啟廂型車產品的嶄新時代。VLE 預計於 2026 年 3 月 10 日 在德國斯圖加特舉行全球首度亮相。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MG推出平價SUV 小改款Hector導入手勢控制技術
MG近日針對其在印度市場的主力SUV車系Hector進行了第二次小改款，試圖在競爭激烈的平價休旅市場中持續保持新鮮感。這款起售價僅約1.3萬美元（約台幣40.8萬元）的2026年式車型，雖然在外觀設計上變動不多，僅針對水箱護罩格柵紋理、前後保險桿造型進行微調，並換上全新的18吋鋁圈，但真正引起討論的焦點，在於內裝導入了一套新科技：「I-Swipe」手勢控制功能。MG針對Hector進行了第二次小改款，試圖在競爭激烈的平價休旅市場中持續保持新鮮感。在內裝佈局上，Hector延續了既有的14吋垂直式觸控螢幕，但軟體端新增了「I-Swipe」手勢技術。駕駛現在可以透過特定的二指或三指滑動手勢，直接在螢幕上方控制空調溫度、音樂曲目或調整音量。MG表示，這項設計是為了減少駕駛尋找實體按鍵的分心機會，提供更直覺的互動體驗。然而，在汽車圈當中，這類完全取消實體按鍵並改用手勢操作的做法，是否真的比直覺的旋鈕更安全、更便利，依然是個見仁見智的話題。 除了科技配備，Hector在舒適性與安全配備上表現得相當大方。車內配備了7吋數位儀表、通風座椅、可調式氣氛燈、360度環景影像以及全景天窗等。此外，它還搭載Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東海"炒飯街"違停多! 轎車鑽進卡住 後方人車塞爆
中部中心 / 中部綜合報導台中東海商圈附近，巷弄多街道狹小，機車停車位不好找，一條被當地學生俗稱炒飯街的巷弄，出現一輛轎車開進巷子內，加上路旁違停摩托車多，駕駛只能緩慢前進，導致後方行人和機車嚴重堵塞。轄區警方表示，該條巷弄車輛本來就能通行，但紅線不能停車影響交通，會加強取締。東海商圈炒飯街機車違停多 轎車入內只能龜速前進。（圖／翻攝畫面） 白色轎車勇闖東海炒飯街，但出現大塞車，兩邊都是障礙物，轎車怕擦撞，龜速緩慢前進，但後方站了20-30人，還有不少機車也等著想過。時間發生在18日晚間7點多，監視器畫面拍到，轎車緩緩開在東海大學商圈，同學俗稱的炒飯街，但小巷真的有夠小，白色轎車後面行人越來越多，還有摩托車也一輛一輛靠過來，但在車輛前方，也有機車要往前，好幾位騎士見苗頭不對，還是趕緊轉彎掉頭，以免進退兩難東海商圈巷弄狹小若是出現違停車 就會造成車輛緩慢前進的狀況（圖／翻攝畫面）巷子有多窄，垃圾車要前進，清潔隊員還得下車挪車，才有辦法讓大型垃圾車和回收車往前，當地商家說，巷弄有畫紅線，就是不能停車，警察也會來開單。2020年9月在東海別墅曾發生過氣爆釀成四死悲劇，發生地點就在狹小的巷弄內，當時車輛違停，也引發討論。東海商圈巷道多又小，學生機車族更是不少，車位一位難求，導致違停嚴重，出現車輛前進，卡卡場面，人和車都塞到爆。原文出處：台中東海「炒飯街」機車違停多！ 轎車鑽進卡住、後方人車塞爆 更多民視新聞報導搶拍仙草花秘境！ 彰化賞花人潮爆滿＂交通亂象多＂桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生反跨境鎮壓行動 明居正：國際社會年年喊話「不要動台灣」民視影音 ・ 6 小時前 ・ 4
【雪山隧道是魔王關？！】國五測速照相「中招王」 Top5！16支科技執法等你來挑戰！加碼國五美食地圖～
繼上次盤點台北市、新北市測速照相 Top5之後，這次我們把戰場拉上高速公路，直接鎖定最多人「中獎」的——國道五號。 不少駕駛以為上了高速就能輕鬆一點，但事實完全相反，這條通往宜蘭的必經之路，其實是全台測速密度數一數二的路段。 尤其是讓人聞之色變的雪山隧道，全長13公里一口氣佈滿16支科技執法設備，不只測速，連車距、變換車道都在監控範圍內，一個不注意，回家就等收紅單。 這次我們整理出國道五號測速照相 Top5 熱點，帶你一次看清楚最容易失血的位置，跑國五前先看這支，真的能幫你省下不少冤枉錢。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
豪華家庭旗艦 PALISADE Calligraphy台北車展首秀
2026台北新車暨新能源車大展選在跨年檔期登場，HYUNDAI率先揭示參展主軸「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」，不談單一車款，而是從品牌視角出發，直接攤開產品線與技術布局，展現「什麼動力、什麼需求，都有對應解方」的企圖心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
歐盟宣布內燃機汽車延5年至2040年退場 表面是環保政策挫敗 背後是對抗中國電動車傾銷 為歐洲車廠留生路｜鏡轉全球｜#鏡新聞
歐盟宣布內燃機汽車將延後5年，到2040年再退場，甚至不排除會無限期放寬汽車零碳排目標，表面上是歐盟環保政策史上最大挫敗，背後卻是歐美車廠快被中國電動車淹沒，不得不採取應對政策。德國福斯汽車昨天關閉德勒斯登組裝廠，是福斯成立88年來，首度關閉德國本土工廠，這座透明工廠2002年投產以來，累計產量不到20萬輛，必須忍痛止血。 義大利總理梅洛尼今年五月就批評，歐盟推動「全電動車」政策，根本是拿石頭砸自己腳，因為中國幾乎掌控全球電動車市場及供應鏈，堅持只能賣電動車，等於拱手把市場端給中國車廠，在歐盟還沒建立完善生態系之前，一股腦推動純電車，根本是開大門迎接中國入侵。 美國總統川普推翻拜登的電動車政策之後，準備全面放寬新車油耗標準，福特近日宣布認賠195億美元，超過台幣6100億，砍掉電動車計劃，成為美國汽車史上最昂貴的砍掉重練。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
全功能豪華休旅7/8人座 Kia The new Carnival
The new Carnival不僅融合了「Grand Design卓然大器、Grand Luxury超凡尊榮、Grand Technology極智未來」等三大產品DNA設計元素之外，更結合了MPV的空間機能性以及SUV的運動化外型設計而成，並賦予GUV(Grand Utility Vehicle)新稱呼，代表的是全功能豪華休旅車，透過更為高端先進與豪華的配備編制，為消費者提供一款更能符合期待與用車需求的多人座豪華休旅車款，當然也讓這部大型MPV擁有更出眾的產品吸引魅力。車訊網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
福特六和跨足短租自駕商機 攜手租賃雙雄導入The All-New Ford Territory農曆年前完整體驗國民家用休旅 限時驚豔價全面開跑！
福特六和跨足短租自駕商機 攜手租賃雙雄導入The All-New Ford Territory農曆年前完整體驗國民家用休旅 限時驚豔價全面開跑！SiCAR愛車酷 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
新北捷運土城樹林線土城高架段開工 拚2031年通車
（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北捷運土城樹林線區段標CQ880B（土城高架段）今天開工，朝2031年通車目標推進。市府表示，屆時將串聯萬大中和線，並可由新莊、迴龍直達中正紀念堂，節省約20分鐘通勤時間。中央社 ・ 5 小時前 ・ 1
財經時事／睽違9年台日合推新休旅 中華車獲三菱助攻拚車市二哥
一年一度的台北車展即將開展！2025年靠著商用車J SPACE大賣拚出一片天的中華汽車，年底也將迎來新神車，合作對象是攜手超過55年的日本三菱汽車，為即將上市的國產跨界休旅XFORCE打響第一砲，三菱副社長中村達夫將親自登台力挺。日前本刊前往北海道的三菱十勝研究所，直擊這輛新車優秀的越野操控。「未來2年，三菱會導入台灣5款新車，加上MG與中華商用車，市占率將挑戰15%。」中華汽車總經理曾鑫城信心滿滿地說。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 發起對話
少女騎士看過來 PGO汰舊換新甜心價首選Ｊ系列
PGO 於今冬推出J系列專屬甜心價優惠，讓少女騎士們以更安心的價格汰舊換新，輕鬆換上心動座駕，享受甜美又自在的優雅騎乘時刻。即日起至114年12月31日止，汰舊換新即可享有甜心價優惠：J-bubu115最低只要66,700元起、Spring125最低77,500元起，另有小資分期輕鬆付專案，讓換車不再有負擔，心動不如馬上行動，歡迎前往全台門市親身體驗。 J-bubu115 向來以時尚外型與以甜點命名的繽紛車色，深受女孩族群喜愛。全車標配 LED 高亮度燈具，不僅有效提升夜間騎乘安全性，也讓整體造型更具辨識度，展現低調卻精緻的風格美感。身為同級中配備最齊全的車款，J-bubu115 搭載超強油冷…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
和泰車插旗日本／花2年談下赴日賣商用車門票 和泰車成功插旗關鍵曝光
台灣車壇銷售龍頭和泰車17日宣布停牌，18日傍晚答案揭曉，和泰車將砸100億元插旗日本，一次吃下日本母廠商用車大咖日野（HINO）旗下五家經銷商各80%股權，不僅是和泰車史上最大海外投資案，也寫下台日汽車業合作的新篇章，各界好奇的是，為何身為豐田海外代理商的和泰車能與取得揮軍日本賣車的門票？答案就是獲得最大技術母廠—日本豐田汽車的全力支持。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 41