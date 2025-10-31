貿易戰休兵，目前美中誰是贏家？專家：憑藉「稀土與大豆」籌碼，北京沒有讓步就換取美方鬆綁關稅

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在釜山舉行會談，雙方達成貿易休戰協議。然而，北京憑藉著幾乎壟斷全球的稀土供應，以及能大量購買美國大豆的影響力，在未做出顯著讓步的情況下，換取美方減少部分關稅與放寬出口管制。對此《紐約時報》認為，在這場貿易角力中佔上風者，終究還是中國。

經過數個月的叫囂和威脅，川普和習近平如今其實只是回到了原點——雙方不再談動輒「三位數」的關稅，但現在彼此的進口關稅仍比今年1月時高；儘管稀土等關鍵材料的流通將變得更順暢，但中國已設立出口許可制度，隨時都能收緊或放寬限制。此外，港口費也將取消，但雙方的停火只會維持1年；至於中國先前突然停止採購美國大豆，如今也再次開始購買。

2025年9月17日，美國印第安納州的農民正在收割大豆。（美聯社）

川普自稱這次會談為「巨大的成功」，但《美聯社》指出，這項協議恐怕只能彌補川普重返白宮後發起貿易戰所造成的部分損害。康乃爾大學（Cornell University）經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示：「很難看出，相較於川普上任前，如今美國在雙邊關係上究竟獲得了什麼重大進展。」

美國參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也批評這項協議，認為美國「並沒有因此變得更好」，他說：「事實上，現在的情況更糟——物價上漲，而中國並未承諾任何能實質改善雙方貿易的措施。」並批評川普「挑起貿易戰，把企業、消費者和大豆農民搞得一團亂，然後現在卻因為『收拾自己搞出的爛攤子』而慶祝。」

2025年10月28日。參議院民主黨人在華盛頓國會大廈舉行閉門會議後，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與記者交談。（AP）

儘管如此，《美聯社》認為這項協議多少仍帶來一點穩定性，使世界兩大經濟體、乃至全世界，能有時間重新調整。目前華府與北京還得敲定協議節，過程中也可能再次爆發爭議，但至少目前，習近平似乎有意翻篇；他在官方聲明中提到「中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示」，並強調「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。

雙方降低關稅、中國恢復購買美國大豆

今年2月，川普指控北京未阻止用於製造芬太尼（fentanyl）的化學品流向美國，因此對中國商品加徵10％關稅，引爆新一輪貿易戰。在中國反制後，美對中關稅一度飆升到145％，但因市場劇烈震盪，川普決定調降。

雙方在5月的日內瓦經貿會談後，大幅把關稅砍到10％，但華府保留因芬太尼問題對中加徵的20％關稅，而中國則繼續對美國農產品課徵10％至15％的報復性關稅。

如今，川普表示他已取消10％的芬太尼關稅，以換取北京在打擊非法毒品上的合作。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，中國也會取消對美國農產品的報復性關稅；中國商務部發言人則說會「相應調整」反制措施，但未提供細節。

此外，中國同意自現在起到明年1月購買1200萬噸美國大豆、未來3年每年至少購買2500萬噸。相較之下，中國在今年前8個月購買1700萬噸的美國大豆，但9月為零；而去年，中國則採購了2200萬噸。

雖然中國未正式確認大豆採購細節，但商務部表示，雙方已就擴大農產品貿易達成「共識」。

出口管制與港口費：停戰一年

今年4月，中國利用自己在關鍵礦物加工上的壟斷地位，宣布部分稀土元素出口必須申請許可。10月9日，北京擴大出口管制規範，被認為是回應美方將出口管制範圍延伸到已列黑名單企業的相關公司。

川普因此憤怒威脅將對中國商品加徵100％關稅，但雙方成功在釜山會晤前降溫。北京表示，從10月起暫停實施稀土出口新歸1年，同時「研究並調整具體方案」；美國也將暫停相關限制一年。

另一個摩擦點是，美國10月起對中國相關的船隻徵收港口費，以重建美國造船能力；北京對此也祭出反制。中國商務部表示，雙方的港口費並未取消，但將暫停1年。

前景仍不明朗

《美聯社》指出，這次會面是川習兩人睽違6年再度聚首，目前仍不清楚川普是否會就此維持現狀，還是會推動解決美中長年糾結的根本問題；川普長期批評中國製造業壟斷，導致美國藍領工作流失。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）形容最新進展「非常令人鼓舞」，並說希望未來談判能處理長期存在的市場准入壁壘，讓美國企業更公平競爭，也為雙方貿易關係帶來長期穩定性。

而在芬太尼問題上，美國有線電視新聞網（CNN）點出，美國可能面臨一項難題：川普政府對加拿大與墨西哥也有芬太尼關稅，兩國可能對華府在30日降低對中關稅的公告感到不滿；要知道，兩國不僅也努力管制芬太尼流入美國，從加拿大進口的芬太尼量甚至不到美國總量的1％。

這次川習達成的協議，暫時為緊繃的美中關係帶來平靜，而美中雙方接下來也還有更多機會繼續談。川普表示他將在4月訪問中國，而習近平之後也會回訪美國。《紐約時報》指出，習近平察覺川普偏好「個人關係外交」，在會談中強調中國的發展與川普的「讓美國再次偉大」的願景相輔相成；川普則回敬，稱習近平是「偉大國家的偉大領導人」，也是他的「好朋友」。美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國經濟研究員李其（Lizzi C. Lee）認為，這種「個人化外交風格」切中雙方習性，看起來正在為一段「可控穩定期」定調。

2025年10月30日。美國總統川普（Donald Trump，左）和中國國家主席習近平（右）在韓國釜山金海國際機場會晤前握手。（AP）

但任何進展都可能因一方違背協議而迅速崩解。上個月雙方達成的協議，幾乎因美國擴大禁止向中國企業提供美國技術而破局，中國也隨後宣布稀土管制、川普甚至揚言要取消此次會談，並加碼關稅。

目前雙方尚未簽署正式協議，這段緩和期能維持多久仍難以預料。新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示：「可能是我看太多次了，這些都是很容易破局、也容易互相指責對方失信的議題。」

