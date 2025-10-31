貿易戰休兵，目前美中誰是贏家？專家：憑藉「稀土與大豆」籌碼，北京沒有讓步就換取美方鬆綁關稅
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在釜山舉行會談，雙方達成貿易休戰協議。然而，北京憑藉著幾乎壟斷全球的稀土供應，以及能大量購買美國大豆的影響力，在未做出顯著讓步的情況下，換取美方減少部分關稅與放寬出口管制。對此《紐約時報》認為，在這場貿易角力中佔上風者，終究還是中國。
經過數個月的叫囂和威脅，川普和習近平如今其實只是回到了原點——雙方不再談動輒「三位數」的關稅，但現在彼此的進口關稅仍比今年1月時高；儘管稀土等關鍵材料的流通將變得更順暢，但中國已設立出口許可制度，隨時都能收緊或放寬限制。此外，港口費也將取消，但雙方的停火只會維持1年；至於中國先前突然停止採購美國大豆，如今也再次開始購買。
川普自稱這次會談為「巨大的成功」，但《美聯社》指出，這項協議恐怕只能彌補川普重返白宮後發起貿易戰所造成的部分損害。康乃爾大學（Cornell University）經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示：「很難看出，相較於川普上任前，如今美國在雙邊關係上究竟獲得了什麼重大進展。」
美國參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也批評這項協議，認為美國「並沒有因此變得更好」，他說：「事實上，現在的情況更糟——物價上漲，而中國並未承諾任何能實質改善雙方貿易的措施。」並批評川普「挑起貿易戰，把企業、消費者和大豆農民搞得一團亂，然後現在卻因為『收拾自己搞出的爛攤子』而慶祝。」
儘管如此，《美聯社》認為這項協議多少仍帶來一點穩定性，使世界兩大經濟體、乃至全世界，能有時間重新調整。目前華府與北京還得敲定協議節，過程中也可能再次爆發爭議，但至少目前，習近平似乎有意翻篇；他在官方聲明中提到「中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示」，並強調「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。
雙方降低關稅、中國恢復購買美國大豆
今年2月，川普指控北京未阻止用於製造芬太尼（fentanyl）的化學品流向美國，因此對中國商品加徵10％關稅，引爆新一輪貿易戰。在中國反制後，美對中關稅一度飆升到145％，但因市場劇烈震盪，川普決定調降。
雙方在5月的日內瓦經貿會談後，大幅把關稅砍到10％，但華府保留因芬太尼問題對中加徵的20％關稅，而中國則繼續對美國農產品課徵10％至15％的報復性關稅。
如今，川普表示他已取消10％的芬太尼關稅，以換取北京在打擊非法毒品上的合作。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，中國也會取消對美國農產品的報復性關稅；中國商務部發言人則說會「相應調整」反制措施，但未提供細節。
此外，中國同意自現在起到明年1月購買1200萬噸美國大豆、未來3年每年至少購買2500萬噸。相較之下，中國在今年前8個月購買1700萬噸的美國大豆，但9月為零；而去年，中國則採購了2200萬噸。
雖然中國未正式確認大豆採購細節，但商務部表示，雙方已就擴大農產品貿易達成「共識」。
出口管制與港口費：停戰一年
今年4月，中國利用自己在關鍵礦物加工上的壟斷地位，宣布部分稀土元素出口必須申請許可。10月9日，北京擴大出口管制規範，被認為是回應美方將出口管制範圍延伸到已列黑名單企業的相關公司。
川普因此憤怒威脅將對中國商品加徵100％關稅，但雙方成功在釜山會晤前降溫。北京表示，從10月起暫停實施稀土出口新歸1年，同時「研究並調整具體方案」；美國也將暫停相關限制一年。
另一個摩擦點是，美國10月起對中國相關的船隻徵收港口費，以重建美國造船能力；北京對此也祭出反制。中國商務部表示，雙方的港口費並未取消，但將暫停1年。
前景仍不明朗
《美聯社》指出，這次會面是川習兩人睽違6年再度聚首，目前仍不清楚川普是否會就此維持現狀，還是會推動解決美中長年糾結的根本問題；川普長期批評中國製造業壟斷，導致美國藍領工作流失。
美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）形容最新進展「非常令人鼓舞」，並說希望未來談判能處理長期存在的市場准入壁壘，讓美國企業更公平競爭，也為雙方貿易關係帶來長期穩定性。
而在芬太尼問題上，美國有線電視新聞網（CNN）點出，美國可能面臨一項難題：川普政府對加拿大與墨西哥也有芬太尼關稅，兩國可能對華府在30日降低對中關稅的公告感到不滿；要知道，兩國不僅也努力管制芬太尼流入美國，從加拿大進口的芬太尼量甚至不到美國總量的1％。
這次川習達成的協議，暫時為緊繃的美中關係帶來平靜，而美中雙方接下來也還有更多機會繼續談。川普表示他將在4月訪問中國，而習近平之後也會回訪美國。《紐約時報》指出，習近平察覺川普偏好「個人關係外交」，在會談中強調中國的發展與川普的「讓美國再次偉大」的願景相輔相成；川普則回敬，稱習近平是「偉大國家的偉大領導人」，也是他的「好朋友」。美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國經濟研究員李其（Lizzi C. Lee）認為，這種「個人化外交風格」切中雙方習性，看起來正在為一段「可控穩定期」定調。
但任何進展都可能因一方違背協議而迅速崩解。上個月雙方達成的協議，幾乎因美國擴大禁止向中國企業提供美國技術而破局，中國也隨後宣布稀土管制、川普甚至揚言要取消此次會談，並加碼關稅。
目前雙方尚未簽署正式協議，這段緩和期能維持多久仍難以預料。新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示：「可能是我看太多次了，這些都是很容易破局、也容易互相指責對方失信的議題。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
習川會》正式開始 中美雙邊談判進入深水區
【楊日興／韓國釜山報導】（10：20更新）習川會正式開始，根據APEC大會提供影像，大陸國家主席習近平在致詞時向川普釋出善意，隨後直播，顯示習近平、美國總統川普已率雙方高官幕僚正式開始進行雙邊談判，進入深水區。中時財經即時 ・ 1 天前
川習會「未談台灣問題」 他曝對台有利：習近平想在台海搞事得看美國反應
即時中心／梁博超報導美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這對台灣而言可說是一個利好，「沒有消息就是好消息。」他強調，只要美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」民視 ・ 3 小時前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 1 天前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 3 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 6 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前