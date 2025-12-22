貿易戰升級：中國對歐盟乳制品征收懲罰性關稅

（德國之聲中文網） 中歐之間的貿易沖突已進入新的對峙階段。中國商務部於周一（12月22日）發布公告，決定自12月23日起，以臨時保證金的形式對部分來自歐盟的乳制品征收臨時反補貼稅。根據公告，各公司的稅率差異巨大：意大利的Sterilgarda Alimenti公司稅率最低，為21.9%；而荷蘭與比利時的乳制品巨頭菲仕蘭（FrieslandCampina）則被課以42.7%的最高稅率。

中國商務部聲稱，初步調查結果顯示，原產於歐盟的進口乳制品存在補貼，且這些補貼對中國國內產業造成了實質性損害。

針對電動汽車關稅的報復性舉措

外界普遍認為，北京此舉是對歐盟此前決定對中國產電動汽車征收高額反補貼關稅的明確報復。自2023年歐盟委員會啟動對華電動汽車調查以來，雙邊關系持續惡化。作為反擊，中方隨後對歐盟的白蘭地、豬肉以及乳制品展開了一系列調查。

歐盟委員會周一對中方的決定做出了強烈回應。一名發言人表示，中方的調查是基於“令人質疑的指控”和“不充分的證據”，這些措施是“不合理且毫無根據的”。布魯塞爾強調，將采取一切必要手段捍衛歐洲農民和出口商的利益，並已在世貿組織（WTO）啟動了法律程序。

北京強調“克制”與“對話”

盡管祭出重拳，中國商務部貿易救濟局的一名官員在另一份聲明中卻強調，中方在利用貿易救濟措施方面一直保持著“審慎和克制”。該官員指出，中方今年並未對歐盟啟動任何新的貿易救濟調查，僅對涉及白蘭地、共聚聚甲醛和豬肉的三個舊案做出了最終裁定。

北京方面表示，反對濫用貿易救濟措施的立場沒有改變，並願意通過對話和磋商與歐盟妥善處理貿易摩擦。然而，這種表態並未平息歐洲業界的擔憂。

對歐洲農業而言，中國市場至關重要。海關數據顯示，歐盟是中國僅次於新西蘭的第二大乳制品來源地。特別是脫脂奶粉、黃油和全脂奶粉，中國一直是這些產品最重要的出口目的地之一。據悉，關於這些關稅的最終決定最晚將於2026年2月21日做出。

作者: 德才