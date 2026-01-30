貿易戰延伸到航空業 ! 川普威脅「封殺加拿大飛機」：若拒認證美國灣流飛機 就課50％關稅

川普強調，在灣流公司獲得全面認證前，美國將暫停認證「龐巴迪環球快線」（Bombardier Global Express）系列飛機，並擴及所有加拿大製造的飛機。 圖:翻攝自X帳號@Enel_Aire

[Newtalk新聞] 美國總統川普周四（29 日）再升高對加拿大的貿易施壓。他在社群平台發文警告，若加拿大未能立即解決對美國灣流航太公司（Gulfstream Aerospace）多款商務噴射機的認證問題，美國將對所有銷往美國的加拿大製造飛機課徵 50% 關稅，並取消相關飛機的美方認證。

川普在貼文中指控，加拿大「錯誤、非法且頑固地」拒絕為灣流公司旗下 500、600、700 與 800 型商務噴射機進行認證，形同透過行政程序阻止美國產品進入加拿大市場。他強調，在灣流公司獲得全面認證前，美國將暫停認證「龐巴迪環球快線」（Bombardier Global Express）系列飛機，並擴及所有加拿大製造的飛機。

川普表示，若相關情況未能「立即糾正」，美方將對所有在美國銷售的加拿大飛機課徵 50% 關稅，但並未說明具體實施時間。

《彭博社》指出，這番言論象徵美加貿易緊張關係進一步升級。川普日前曾警告，若加拿大與中國簽署自由貿易協議，美國將對加拿大商品加徵高達100%的關稅。外界解讀，此次飛機認證爭議，已成為川普對加拿大施壓的最新戰線。

龐巴迪環球快線系列為全球頂級的超遠程大型豪華商務機，也是加拿大航空製造業的重要出口產品。對於川普的最新關稅威脅，龐巴迪公司與加拿大交通部於周四晚間均未立即回應《美聯社》置評請求。

