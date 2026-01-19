貿易戰未傷筋骨？中國GDP靠出口成功「保五」 卻浮現經濟兩極化隱憂

待運新車於2025年8月停泊在中國東部山東省煙台港，這些新車正等待運往海外市場。（美聯社）



美國總統川普自去年重返白宮後就對中國發動新一輪關稅戰，原本外界預期這會拖累中國經濟成長，但結果卻相反，去年國內生產毛額成長達到5%。專家指出，出口與製造業推動中國經濟成長，但消費和房地產市場依然疲軟。

華爾街日報報導，中國國家統計局19日公布數據，2025全年中國國內生產毛額（GDP）140.2兆元，按不便價格計算，比去年增長5%，達成年初《政府工作報告》的目標。所謂不變價格，即計算或比較各年工、農業產品總產值時，用某一時期的產品的平均價格作為固定的計算尺度，這種平均價格稱為「不變價格」。

澳洲投資銀行麥格理集團（Macquarie Group）中國經濟學家胡偉俊表示，「事實證明，貿易戰並未真正對中國造成沉重打擊。」由此可見，中國擴大對全球各地市場的出口，彌補了對美貿易下滑的影響。

中國GDP「保五」的原因 出口與製造業獨撐大局

一些經濟學家認為，中國經濟正呈現「雙速」或「K型」成長的樣態，這意思是指一個經濟體內部同時存在2種不同速度的增長模式，某一產業快速擴張帶動整體經濟上行，但其他產業相對成長緩慢。而中國的狀況正是如此，出口與製造業表現強勁，而消費與房地產依然疲弱。

這有多明顯，從固定資產投資（不含農戶）數據就可看見，該數據是用來衡量住宅、工廠與道路等資產支出，但2025年卻比2024年下滑了3.8%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資下降0.5％。分領域來看的話，基礎設施的固定資產投資下降2.2%；製造業投資增長0.6%；房地產開發投資下降17.2%；新建商品房銷售額下降12.6%；新建商品房銷售面積下滑8.7%。

2025年整體的固定資產投資數據是該統計至少從1992年以來，首次出現年度下跌。雖然統計方法的變動讓歷年比較變得困難，但在此之前，唯一一次固定資產投資下滑的時期，是在新冠疫情期間。

美國銀行（Bank of America）大中華區經濟學家喬虹（Helen Qiao）說，「固定資產投資成長放緩，是最令人擔憂的一點。」

經濟學家指出，地方政府目前的重點放在償還債務，這抑制了基礎建設支出；同時，由於中國正在推行一場「反內卷」運動，以遏制因產能過剩和國內需求疲軟所導致的過度競爭，導致製造業投資者變得更加謹慎。

投資貢獻率創新低、出口貢獻率衝新高

根據國家統計局的數據，資本形成總額是用於計算GDP的投資指標，在2025年對中國經濟成長的貢獻率為15%，創下自1997年以來的最低占比。出口貢獻率為33%，是自1997年以來的最高水準；消費的貢獻率為52%，高於前一年的約45%。

零售銷售額是衡量消費的關鍵指標，12月年增0.9%，低於11月的1.3%，創下2022年以來的最低增速。

中國領導層已承諾，將加大力道推出措施，提振國內需求，並提高消費對經濟成長的貢獻。中國在接下來一年將擴大一項消費品補貼計畫。雖然外界普遍不預期中國消費者會大幅增加支出，但仍有部分分析師預測，中國可能會加大基礎建設支出，以支撐投資。

馬來亞銀行（Maybank）中國經濟學家鄭寧（Erica Tay）表示，家庭支出若要持續成長，將取決於收入改善、就業前景好轉，以及房地產市場回溫。

