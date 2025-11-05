貿易戰緩！陸停止對美部分進口商品加徵關稅 美大豆出口協會：好消息

美國大豆出口協會，連續第八年參加上海進口博覽會。（圖／TVBS）

美中關稅緊張局勢出現緩和跡象，農產品成為首波受惠產業。美國大豆協會連續第八年參加上海進口博覽會，不僅以現場烹飪大豆油料理吸引買家，更希望藉由雙方關稅調降重新打開大陸市場。美方宣布調降對大陸關稅至10%，大陸則暫停對美國商品加徵的24%額外關稅一年，其中包括大豆等農產品。美國豆農親自到場，期盼美中貿易關係進一步改善，為農民帶來更多商機。

美國大豆出口協會，連續第八年參加上海進口博覽會。（圖／TVBS）

美國大豆出口協會連續八年參加中國進口博覽會，此次特別安排現場烹飪大豆油料理供參觀者試吃，同時透過大型螢幕播放美國大豆的營養價值，並特別配上中文字幕，積極向大陸消費者展示產品特色。展會中一瓶瓶100%天然美國大豆油整齊陳列，現場工作人員更進行煎、煮、炒、炸等多種烹飪方式，讓參觀者能親自品嘗美國大豆產品的風味。

在美中關係方面，美國已宣布調降對大陸的關稅，預計11月10日生效。與此同時，大陸也宣布暫停對美國商品加徵的24%額外關稅，為期一年，受惠產品包括雞肉、小麥、玉米、棉花和大豆等農產品。美國大豆協會董事安德魯·摩爾表示，美國對中國的對等關稅稅率降至10%，對美國農民而言是件好消息，他們希望雙方有更好的消息，也希望美中有更多關稅好消息，只要關稅暫停，對農民來說都是好消息。

安德魯·摩爾特地前往上海參加中國進口博覽會。他與家人在喬治亞州經營一座農場，身為農民的他深知美中關稅直接影響美國豆農的生計。摩爾認為，美國農民其實很有韌性，他們準備尋找其他有潛力的市場作為替代，但中國對美國依舊是非常重要的市場，這是無庸置疑的，他們很希望有更多好消息出現。

上海進口博覽會為大陸消費者提供進口產品的一站式資訊平台。各國展商希望藉由此平台拓展大陸市場商機，強化品牌曝光，並爭取更多跨國合作機會。隨著美中關稅緊張局勢緩和，農產品貿易有望恢復活力，為雙方經濟關係帶來正面影響。

