貿易戰重創美國農業！川普推120億美元紓困 農民嘆：僅解決燃眉之急

今年面臨嚴重虧損的美國農民，對美國總統川普（Donald Trump）於8日宣布的120億美元紓困方案表示歡迎，但也感嘆這筆資金不足以完全彌補他們，因作物價格低迷及貿易戰造成的損失。

據《路透社》報導，5位農民和農業團體代表、4位農業經濟學家以及3位銀行家指出，這筆援助將有助於農民準備下一個播種季節，但他們也補充，這筆資金僅占農業損失的一小部分，無法真正拯救疲弱的農業經濟。

全國農民聯盟（National Farmers Union）倡議副總裁斯特蘭茲（Mike Stranz）表示，「這筆援助是讓農民撐到明年的一線生機，但也僅能解決燃眉之急，而非長久之計。」

近年來，農民遭遇低作物價格，以及勞動力、肥料與種子等投入成本上升的壓力；同時，大豆等作物的出口則因川普的貿易爭端而下滑。

美國北達科他州立大學（North Dakota State University）農業風險政策中心副主任阿里塔（Shawn Arita）表示，今年農業損失估計介於350億至440億美元之間，涵蓋9大主要商品作物，包括玉米、大豆、小麥與花生。

川普政府官員表示，這筆紓困僅是過渡性措施，直到川普稅收與支出法案中對農業支持計畫的有利變化開始生效，預計屆時政府對農民的援助將會增加。

美國農業部（U.S. Department of Agriculture）部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，政府的最終目標是讓農民擁有強勁市場，「而不是為了領政府支票而耕種。」

根據美國銀行家協會（American Bankers Association）與聯邦農業信貸公司「Farmer Mac」在11月進行的調查，農業貸款機構預估，到了2026年，獲利的農場借款戶將不到一半，而流動性、收入與通膨是他們最關切的問題。

即便不包含這次的新紓困案，川普政府今年原本就準備提供接近創紀錄的400億美元政府援助給予農民，來源包括臨時性災害支援與經濟補助。

據悉，在川普1.0任內，他曾在2年間向農民發放約230億美元的貿易補貼。根據美國政府問責署（Government Accountability Office）2021年的報告，部分地區的農民因美國農業部計算支付的方式而獲得過度補償。

與此同時，川普的稅收與支出法案《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）可能會在明年推升部分農業補貼。該法案提高了作物「參考價格」（reference price），即農業安全網計畫啟動的價格門檻，涵蓋玉米、大豆等商品。

美國農業部農場生產與保育次長（under secretary for farm production and conservation）佛爾代斯（Richard Fordyce）在8日與記者通話時表示，本週的紓困方案「旨在協助農民維持營運，直到《大而美法案》自2026年10月起生效，包括參考價格上調10%至21%等重大改進。」他補充，本次紓困將不會依地區調整，支付方式會根據農作面積、成本與其他因素計算。

對此，獨立農業經濟學家戴維斯（Wesley Davis）表示，參考價格的調整雖然受歡迎且重要，但仍不足以幫助農民應付日益累積的債務與更高的成本。

根據普渡大學（Purdue University）與芝加哥商品交易所（CME Group）於10月的調查，超過半數的農民預期會使用聯邦補助來償還債務，而非投資於機械或營運資金。

堪薩斯州立大學（Kansas State University）農業經濟學教授伊夫特（Jennifer Ifft）分析，120億美元將「被分散得相當廣」，「如果你目前財務狀況不佳，這只是個短暫的過渡。」

報導補充，當中國在5月至11月間全面停止美國大豆進口時，美國大豆農民尤其受到重創。根據交易商與分析師說法，農民在出口旺季初期損失了數十億美元的大豆銷售額，且可能無法挽回這部分的需求。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席、肯塔基州農民拉格蘭（Caleb Ragland）表示，聯邦紓困僅能彌補約1/4的大豆損失，「我們感謝經濟援助」，但這筆錢只是「堵住資金缺口、減緩失血。」

此外，根據美國國家馬鈴薯委員會（National Potato Council）執行長暨特用作物農業法案聯盟（Specialty Crop Farm Bill Alliance）共同主席夸爾斯（Kam Quarles）的說法，120億美元中的大部分資金不會流向蔬果生產者。

他們只能申請其中10億美元的部分，但這遠不足以覆蓋損失。夸爾斯補充，光是赤褐色馬鈴薯（russet potatoes），今年損失就高達約5億美元，「需求要大得多。」

