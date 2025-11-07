貿易戰降溫！北京宣布暫停實施6項稀土出口管制 恢復美大豆進口
中國海關總署於7日宣布，將自11月10日起恢復3家美國企業的大豆進口許可，同時解除對美國原木（logs）進口的暫停措施。中國海關總署及商務部7日晚間亦聯合宣布，自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。此舉被視為中美貿易緊張關係出現進一步緩和的最新跡象。
根據公告，中國將重新核發進口執照給美國農民合作社「CHS Inc.」、全球穀物出口商「路易達孚」（Louis Dreyfus Company），以及出口穀物碼頭營運商「EGT」。這3家企業的進口許可證在今年3月因中美貿易摩擦升溫而遭暫停。
另一方面，中國也宣布解除對美國原木進口的禁令。該禁令是針對美國總統川普（Donald Trump） 於3月1日下令調查木材進口後所採取的報復性措施。當時，北京方面以此舉回應美方的貿易調查與關稅威脅。
與此同時，中國商務部及海關總署7日晚間亦聯合宣布，經批准，自即日起至2026年11月10日，商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號，及商務部公告2025年第61號、62號暫停實施。
據悉，上述公告都是在10月9日發布的。其中第55號內容為「對超硬材料相關物項實施出口管制」；第56號為「對部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制」；第57號為「對部分中重稀土相關物項實施出口管制」；第58號為「對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制」；第61號為「對境外相關稀土物項實施出口管制」；第62號為「對稀土相關技術實施出口管制」。
在川普與中國國家主席習近平於南韓舉行會晤後，市場投資情緒顯著回升。此次會面緩解了外界對全球2大經濟體可能中斷貿易談判、放棄解決爭端努力的擔憂。
會談結束後，北京政府隨即取消了3月以來對部分美國農產品加徵的關稅，並恢復小規模採購美國農產品，包括2船美國小麥。據悉，中國國營糧食貿易公司「中糧集團」（COFCO） 也在2位領導人會晤前，預先購買了3船美國大豆。
儘管如此，貿易商仍持謹慎態度。分析指出，目前中國仍維持對所有美國進口商品（包括農產品）徵收10%關稅的政策，這使市場對中美貿易全面恢復的預期仍受抑制。業內人士表示，即使部分限制放寬，整體貿易流量的恢復仍需時間觀察。
看更多 CTWANT 文章
32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡
大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
其他人也在看
國民黨智庫：高中「課程諮詢教師」上路6年 功能未有效發揮
國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日表示，為了強化課程輔導諮詢，教育部在2018年發布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，於高級中等學校設置「課程諮詢教師」，但上路6年來，功能未有效發揮，制度推行成果與初衷之間存在明顯落差。 陳學聖指出，根據全教總2023年以教師為對象進行的調查，雖然有70％的教自由時報 ・ 3 小時前
豬肉攤開市！ 盧秀燕赴市場關心供需、價量情形
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤今（8）日全面互傳媒 ・ 3 小時前
《商情》美中貿易戰拉鋸 黃小玉先揚後抑
【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨先揚後抑，因市場預期美中兩國達成緩和貿易戰的協議，中國已同意購買美國大豆，受到重啟採購預期提振，大豆期價升至 16 個月來的最高點，小麥期價逆勢上漲，達到三個月來的最高點，玉米價格也隨之走高，但截至周四(11/06)大豆和小麥期貨價格暴跌，從數月高點回落，因有跡象顯示中國從美國購買的商品數量有限。 分析師表示，由於與華盛頓的貿易衝突，中國先前一直拒絕進口美國大豆，而是從南美洲購買，美國財政部長貝森特周四表示，中國已同意在1月之前購買1,200萬噸美國大豆，玉米和小麥期貨價格也小幅上漲，但有跡象顯示中國從美國購買的商品數量有限，這削弱了市場對雙邊貿易休戰後新需求的樂觀情緒，致大豆和小麥期貨價格暴跌，從數月高點回落，玉米供應壓力緩解，美國收割工作進入最後階段，南美洲種植條件有利，導致供應緊張。 影響價格波動品項有: (20251031~20251106) 10/31近月豆油，報48.68美分，跌至4個半月低點。 11/03近月大豆，報1119.75美分，創16個月高價。 11/05近月小麥，報554.75美分，漲近三月高價。 11/05近時報資訊 ・ 5 小時前
高嘉瑜重出江湖？他揭她「超級吸票機」實力
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜日前怒控大全聯賣爛地瓜，客服電話還打不通，讓她一早怒踢館，痛批一家獨大、吃定消費者，此舉被認為是「重返政壇起手式」，她受訪更鬆口表示，2026不缺席，將在港湖重新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
印尼雅加達清真寺突傳爆炸！55人受傷送醫，目擊者稱爆裂物疑似塞有鐵釘
印尼首都雅加達一所學校內部的清真寺，7日突然發生爆炸，導致至少54人受傷送醫，爆炸時正逢穆斯林的例行祈禱時間。爆炸發生地點位於北雅加達吉拉巴卡丁（Kelapa Gading），當地警方稍早表示，共有55人被送醫治療，其中多數為學生。印尼國家警察總長利斯泰奧（Listyo Sigit Prabowo）在剛剛新聞記者會上證實，他們目前已鎖定嫌犯，就是爆炸所在地學......風傳媒 ・ 16 小時前
歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物與會。中央社 ・ 6 小時前
歐盟：與陸建立稀土供應溝通管道
中歐針對稀土出口管制爭議延燒多時，雙方上周舉行「升級版」出口管制對話磋商後，有了最新進展。歐盟貿易事務專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）5日表示，歐盟已和中國建立「稀土供應特別溝通管道」，以確保對歐盟產業至關重要的稀土原料能順利出口。工商時報 ・ 1 天前
中國海關總署公告 恢復3家美企大豆進口資格
（中央社台北7日電）中國海關總署今天公告，恢復美國CHS Inc.等3家企業的大豆進口資格。中央社 ・ 17 小時前
羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了
即時中心／ 林韋慈報導法國羅浮宮上月中發生國際矚目的珠寶失竊案，損失數字高達8800萬歐元（約台幣31億元），近期法國內部展開一連串有關安全系統的檢討，發現密碼過於簡易、安全系統仍像在上個世紀，館長德卡爾（ Laurence des Cars）也坦承羅浮宮需要改進安全系統。民視 ・ 5 小時前
中國第三艘航空母艦正式服役 海軍實力再擴張
中國第三艘航空母艦「福建號」在本週舉行交付儀式後正式服役，中共官媒今天(7日)報導稱，這是國家主席習近平推動軍事現代化進程中的一個重要里程碑。 「福建號」正式加入中國海軍艦隊之際，北京正致力於在區域內對抗美國及其他國家，擴展其海上影響力。當前的潛在衝突包括南海爭議以及持續緊張的台海局勢。 新華社報導指出，習近平與其他中國共產黨高層官員，於(5日)出席「福建號」的正式入列儀式，地點在海南三亞某軍港。 北京近年投入數千億美元進行國防建設，特別在海軍軍事上大規模擴充，中國領導層希望藉此提升其在太平洋地區的影響力，挑戰美國主導的聯盟體系。 儘管中國堅稱其軍事發展目的是「和平的」，這一趨勢仍令一些東亞政府感到不安。 最近幾個月，「福建號」完成下水海試，如今正式加入中國的兩艘現役航母——「遼寧號」與「山東號」。分析人士指出，最新的「福建號」擁有更先進的起飛系統，使中國海軍航空兵能部署載油量更大、攜彈量更多的戰機。 「福建號」配備了電磁彈射系統(EMALS)。目前，美國的「福特號」(USS Gerald R. Ford)是唯一配備同樣技術的航母。國家媒體稱這是中國航母發展的「新突破」，也是海軍現代化中央廣播電台 ・ 22 小時前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 2 小時前
《國際政治》陸第3艘航母 福建艦入列服役
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社報導，大陸官方媒體7日表示，經過好幾個月的海試之後，大陸首艘自主設計的航空母艦福建艦（Fujian）已正式服役，用隔海跟台灣相望的福建省來命名。 新華社指出，大陸國家主席習近平5日在海南，出席福建艦的入列暨升旗儀式並且還登艦視察。福建艦是大陸的第3艘航空母艦，平坦的飛行甲板以及電磁彈射系統（electromagnetic catapult）大大提升作戰能力，遠超前兩艘俄製航母。 路透社指出，福建艦能夠搭載數量更多與火力更強的戰鬥機，之前的遼寧艦（Liaoning）以及山東艦（Shandong） 不僅艦體較小，且艦載機需要依靠起飛坡道（ramp）才可飛起來。 據悉，福建艦在正式服役前的海試中，解放軍曾測試過新型匿蹤戰機殲-35（J-35）的艦載機型、艦載空中預警機空警-600（KJ-600），以及一款升級版的殲-15（J-15）戰機。 軍事專家認為，透過軍事部署、執行的飛行任務，以及跟軍艦與潛艦的相互支援來看，福建艦應可大幅拉升解放軍的遠海作戰力量，還有增加不少對假想敵的戰略威懾力。時報資訊 ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 6 小時前
中國暫停實施6項稀土出口管制措施
（中央社記者張淑伶上海7日電）中國商務部與海關總署晚間聯合發布公告，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。中央社 ・ 16 小時前
國民黨新媒體部主任是Rapper王安國！ 藍委：不認識
政治中心／王云宣、宋弘麟 台北報導國民黨昨天（6）公布最新一波人事，其中新媒體部主任，找來音樂人王安國跨界出任，只不過，才剛上任，就有網友翻出他昔日創作，認為作詞不文雅，對於這新面孔，黨內多名立委更是一致回答"不認識"，對於外界種種質疑，他本人今天低調回應"好好做事就好"。民視 ・ 20 小時前
洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了
百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。鏡報 ・ 9 小時前
監守自盜！正德佛堂神鬼女出納偷蓋支票章盜走4545萬 被逮時花到只剩63萬
高雄正德佛堂一名王姓女出納利用保管空白支票機會，2年多來監守自盜佛堂的109張支票，並盜蓋負責人常律法師及佛堂印章，每次從銀行領走數十萬元，合計共盜領4545萬4474元；佛堂發現報案後王女坦承犯行，但錢已花到僅剩63萬元。高雄地院審理後依偽造有價證券等罪，重判王女有期徒刑8年。鏡報 ・ 4 小時前
日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。CTWANT ・ 7 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前