貿易戰降溫！北京宣布暫停實施6項稀土出口管制 恢復美大豆進口

中國海關總署於7日宣布，將自11月10日起恢復3家美國企業的大豆進口許可，同時解除對美國原木（logs）進口的暫停措施。中國海關總署及商務部7日晚間亦聯合宣布，自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。此舉被視為中美貿易緊張關係出現進一步緩和的最新跡象。

根據公告，中國將重新核發進口執照給美國農民合作社「CHS Inc.」、全球穀物出口商「路易達孚」（Louis Dreyfus Company），以及出口穀物碼頭營運商「EGT」。這3家企業的進口許可證在今年3月因中美貿易摩擦升溫而遭暫停。

另一方面，中國也宣布解除對美國原木進口的禁令。該禁令是針對美國總統川普（Donald Trump） 於3月1日下令調查木材進口後所採取的報復性措施。當時，北京方面以此舉回應美方的貿易調查與關稅威脅。

與此同時，中國商務部及海關總署7日晚間亦聯合宣布，經批准，自即日起至2026年11月10日，商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號，及商務部公告2025年第61號、62號暫停實施。

據悉，上述公告都是在10月9日發布的。其中第55號內容為「對超硬材料相關物項實施出口管制」；第56號為「對部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制」；第57號為「對部分中重稀土相關物項實施出口管制」；第58號為「對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制」；第61號為「對境外相關稀土物項實施出口管制」；第62號為「對稀土相關技術實施出口管制」。

在川普與中國國家主席習近平於南韓舉行會晤後，市場投資情緒顯著回升。此次會面緩解了外界對全球2大經濟體可能中斷貿易談判、放棄解決爭端努力的擔憂。

會談結束後，北京政府隨即取消了3月以來對部分美國農產品加徵的關稅，並恢復小規模採購美國農產品，包括2船美國小麥。據悉，中國國營糧食貿易公司「中糧集團」（COFCO） 也在2位領導人會晤前，預先購買了3船美國大豆。

儘管如此，貿易商仍持謹慎態度。分析指出，目前中國仍維持對所有美國進口商品（包括農產品）徵收10%關稅的政策，這使市場對中美貿易全面恢復的預期仍受抑制。業內人士表示，即使部分限制放寬，整體貿易流量的恢復仍需時間觀察。

