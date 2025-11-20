貿易施壓日本 政院：中國應停止挑釁行為

（中央社記者高華謙、賴于榛台北20日電）日本首相高市早苗「台灣有事」說後，中國暫停進口日本水產品。行政院發言人李慧芝表示，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，請中國善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道，對區域和平才有幫助。

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，日本經濟新聞、產經新聞引述消息人士報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。

李慧芝今天在行政院會後記者會回應媒體提問時指出，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，日前總統賴清德也有呼籲，國際社會應持續關注，也呼籲中國應克制、展現大國風範，因此請中國善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道上，對區域和平穩定發展與繁榮才能有幫助。

李慧芝說，會持續跟日本等理念相近的友盟國家合作，共同維護區域地區和平穩定。

針對行政院是否有討論進一步具體的支持方式，例如多採購日本水產等。李慧芝說，會再進行討論，而外交部長林佳龍在立法院也有指出，在關鍵時刻要挺友盟國家，這是必須的。（編輯：蘇志宗）1141120