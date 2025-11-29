貿易總值高達400億！中國暫停從西班牙進口豬肉，只因該國睽違30年、首次驗出非洲豬瘟病毒

中國近日已正式下令，禁止從西班牙巴塞隆納（Barcelona）地區進口豬肉，因為不久之前西國剛剛在當地發現、過去消失長達30年來的非洲豬瘟（African swine fever）首宗病例，兩頭帶有病毒的野豬被發現死亡。

《路透》報導提到，西班牙上一次出現非洲豬瘟的紀錄，時間要回訴到1994年，這個出現的時機非常不恰當，因為正逢西班牙努力拉攏北京、希望替自家豬肉市場爭取更高份額之際。

一份海關紀錄顯示，中國此番暫停來自受影響地區、隸屬12家公司的豬肉工廠的進口許可。

西班牙是歐盟（EU）最大的豬肉生產國，約佔整個區域產量的四分之一，領先德國、每年豬肉出口額就高達35億歐元（約新台幣1274億元）。西班牙在2024年向中國出口超過54萬噸豬肉，總價值11億歐元（約新台幣400.5億元）。

北京市場中的豬肉攤販。（美聯社）

為了最大程度減少對出口的傷害，西班牙與中國簽署一項特別協議，允許除了驗出病毒的巴塞隆納外、其他地區的肉品生產商不受禁令影響，依然可以正常出口豬肉到中國。這種做法並不是第一次出現，同樣也從西班牙進口豬肉的南韓，該國與西班牙也簽有類似協議，只有驗出病毒的巴塞隆納地區肉品加工廠不被允許出口，其他未受波及的省份廠家，都可以正常出貨。

但另外兩個重要出口國：墨西哥和日本，則因為沒有簽署區域化協議，限制恐管病毒的機制，將導致西班牙會有很長時間，無法正常向這兩國出口豬肉，而這個限制及特殊監管，將至少持續12個月時間。

非洲豬瘟病毒近年來在歐洲持續向西擴散，在西班牙受到睽違30年的衝擊前，這個病毒已經重創德國的大型豬肉產業，許多國家都已禁止從德國進口豬肉；事實上，就連東南歐的克羅埃西亞都無法倖免，同樣也在努力控制國內疫情擴散。

