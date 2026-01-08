貿易融資利息減收 中小企占8成

B2B跨境外貿平台Alibaba.com台灣總經理廖羿琦8日表示，對等關稅上路後，中小企業最關切的議題包括AI導入、多元化外銷管道(國家)，員工聘僱不容易等三大議題。（本報資料照片）

受到美國對等關稅衝擊，財政部去年8月推出兩項金融「挺企業」措施，包含「貿易融資利息減碼」以及「輸出入保險費用減免」。據統計，貿易融資利息減碼措施中，中小企業計有2937家，減收利息23.5億元，家數和金額占比皆逾8成，受創程度最深。

財政部國庫署副署長林秀燕表示，關稅談判尚未完全底定、情況還在變化，當然希望產業不要受到過大衝擊，惟影響程度都要執行過程中觀察，還未能下結論。

美國總統川普去年4月宣布對等關稅，台灣部分產業衝擊甚大，財政部去年8月7日推出兩項金融「挺企業」措施共計匡列140億元，分別為貿易融資利息減碼和輸出入保險費用減免。紓困對象為企業有出口到美國或相關聯企業有出口到美國的實績，衰退超過10％或相關連廠商的營業額衰退10％，都可以申請。

貿易融資利息減碼措施，分為一般企業和中小企業，一般企業貸放年利率減少1個百分點，利息減收最多100萬元；中小企業貸放年利率可減少1.5個百分點，最多可減收120萬元。統計去年8月到12月底，已完成申請5414件、協助廠商共計3342家，利息共計減收27.4億元，中小企業占比高達87.88％，計2937家，減收利息約23.5億元。

B2B跨境外貿平台Alibaba.com台灣總經理廖羿琦8日表示，對等關稅上路後，中小企業最關切的議題包括AI導入、多元化外銷管道(國家)，員工聘僱不容易等三大議題。

Alibaba.com公關副總監梁世均表示，中小企業導入AI最擔心要花大錢換系統、大興土木等，其實現在外貿商機很多發生在線上，若能從自身產品品質著手，再搭配較低成本的解決方案，可以打破關稅重圍，轉換成實際訂單，今年是中小企業升級發展的關鍵年。