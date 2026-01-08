貿易融資利息減碼3342家廠商受惠 減收27.4億元

（中央社記者呂晏慈台北8日電）為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出貿易融資利息減碼措施，減輕業者繳息壓力，據統計，截至114年12月底，已完成申請5414件，協助3342家廠商，利息減收新台幣27.4億元。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會說明，財政部編列140億元特別預算，提供符合條件出口廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」2項措施，並自114年8月7日全面受理申請。

根據財政部統計，截至114年12月底，貿易融資利息減碼部分，已完成申請5414件，協助3342家廠商；利息減收金額方面，共減收27.4億元，包括中小企業23.5億元、占比85.8%，以及一般企業3.9億元、占比14.2%。

依受影響產業統計，財政部官員說明，利息減收前5名分別為批發業、金屬製品製造業、機械設備製造業、塑膠製品製造業，及基本金屬製造業。

至於輸出保險費用減免部分，截至114年12月底，費用減免共5459件，協助581家廠商，減免金額為0.49億元。財政部表示，盼藉此協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

財政部表示，將持續督導輸出入銀行與金融機構密切合作，強化「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」等金融支持措施的宣導與提升執行效能，以「從優、從速、從寬」的原則落實執行，確保相關廠商能即時獲得所需協助。

財政部表示，將配合政府整體經貿政策方向，引導業者分散出口市場，協助加速開拓新市場，降低過度集中特定市場的風險，確保資源運用最大化，有效強化台灣經濟社會及民生國安韌性。（編輯：張均懋）1150108