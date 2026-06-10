貿聯停牌後重訊！8.5 億美元收購新加坡資料中心大廠 強化 AI 供應鏈佈局

【緯來新聞網】電子連接線束大廠貿聯-KY 今（10）日宣布停牌並發布重大訊息，董事會決議以現金收購新加坡 Interplex 集團旗下的資料通訊業務 Interplex Datacom，交易總企業價值為 8.5 億美元（約新台幣 268 億元），另設有最高 5,000 萬美元的績效連動或有價金，依後續營運達標情況按比例支付，預計於 2026 年下半年完成交割。

圖／臺灣證券交易所 YouTube

Interplex Datacom 總部位於新加坡，是全球資料中心基礎設施領域的客製化互聯解決方案與高精密機械產品供應商，在中國、越南、馬來西亞及泰國設有生產據點，員工逾 1,900 人，截至今年 3 月底止的近 12 個月，該業務營收約 3.92 億美元，賣方為私募基金巨頭百仕通（Blackstone）旗下的管理基金。



貿聯總經理鄧建華表示，此次收購將強化公司在資料中心連接技術與基礎設施領域的布局，取得更完整的解決方案組合，並提升精密基礎加工技術能力，進一步支援集團現有的半導體設備、醫療設備及系統整合組裝等事業。他指出，整合 Interplex Datacom 後，也將取得具有價值的客戶基礎，創造立即性的交叉銷售機會。



貿聯去年全年營收達 712 億元、年增約三成，創下歷史新高；今年前 5 月累計營收 355.92 億元，年增 28.4％，也是同期最佳。



這是貿聯近年積極布局 AI 供應鏈的又一重要動作。貿聯董事長梁華哲曾公開表示，AI 基礎建設需求仍在加速期，尚未看到高峰或泡沫化跡象，主要是雲端服務商過去重心在軟體，如今算力需求大增，正積極投入基建，帶動電流與傳輸需求。



貿聯今年也完成收購中國深圳新富生光電，加速下一世代光學互連布局，並積極發展矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術，此次再拿下 Interplex Datacom，進一步補強精密機械製造能力，顯示貿聯持續朝系統整合與高附加價值方向轉型。



鄧建華表示，本交易為公司 30 年發展歷程中的重要策略布局，將有助於鞏固其在整合型資料中心基礎設施領域的市場地位。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

王少偉在《婆婆》眾人嫌還牽拖 搞得金鐘視后鍾欣凌狂NG

舒淇曝「從沒想過當導演」 拍《女孩》全因候孝賢一句話