貿聯加入RE100! 2040年全面採用100%再生電力

貿聯加入RE100。資料照



束線大廠貿聯集團（BizLink）今日正式宣布加入 RE100，成為這項匯聚全球最具影響力企業、共同承諾使用 100% 再生電力的國際倡議成員之一。

加入 RE100 後，貿聯承諾將於 2040 年前，在全球所有營運據點全面採用 100% 再生電力。

目前，貿聯在全球 20 個國家設有 38 座製造基地，員工總數超過 20,000 人，具備推動綠色創新、共創永續未來的堅實基礎。

貿聯集團執行長鄧劍華表示，加入 RE100 代標公司不僅將持續提升 ESG 標準，也將永續理念深度融入各項營運活動。

鄧劍華指出，貿聯主動推出的氣候風險管理計畫，與全球最高標準接軌，同時支持去碳化進程並強化供應鏈韌性。這不僅有助於優化自身的營運，也將為客戶帶來正向影響。隨著所服務的產業快速成長，貿聯的氣候承諾也必須同步擴大與深化。

貿聯已設定長期目標，計畫於 2050 年前在全球營運中實現雙位數碳排減量，並達成淨零排放。以 2022 年為基準，貿聯於去年已成功將溫室氣體排放量降低 34%，同期用電密集度亦下降 4.5%。

作為 RE100 承諾的一環，貿聯將定期對外公布相關里程碑與進展，包括全球用電結構中再生電力的占比、與供應商在永續承諾上的合作方式，以及向員工、客戶與合作夥伴溝通其永續成果的作法。

