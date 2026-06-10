貿聯大手筆砸近285億元 收購Interplex Datacom鞏固市場地位

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貿聯總經理鄧劍華與貿聯資深協理彭慈風於今（10）日下午代表說明收購案。

今（10）日下午一收盤，連接線大廠貿聯就搶先舉行重訊，貿聯總經理鄧劍華代表宣布，董事會決議以8.5億美元、另附最高5千萬美元之或有價金買下Interplex集團之資料通訊業務Interplex Datacom，總計9億美元、最高折合新台幣284.5億元，預計於今年下半年完成交割，同時這也是貿聯成立以來，金額最高的收購案。透過整合Interplex Datacom業務，貿聯期待進一步鞏固在整合型資料中心基礎設施領域的市場地位。

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昨（9）日晚間，貿聯便申請隔日停牌，外界便預料，貿聯這次出手又是為了幹大事—併購案而來。而今日鄧劍華也代表說明，此舉為了進一步強化貿聯於資料中心連結技術及基礎設施領域的關鍵能力，並取得創新客製化互連解決方案與高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。

對於貿聯來說，併購算是家常便飯，只不過這一次出手的交易金額是貿聯成立以來的最高紀錄，顯見對於強化資料中心連接技術與該領域的布局相當看好。

值得留意的是，此次交易在價金8.5億美元之外，還有一筆最高5千萬美元的或有價金，鄧劍華解釋，或有價金與營運績效有關，達成指定的營運績效下，將於後續年度支付此筆價金。

Interplex Datacom總部位於新加坡，是全球領先的資料中心基礎設施創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案供應商，具備強大的研發能力，並於中國、越南、馬來西亞及泰國設有生產據點，員工人數超過1,900人。

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