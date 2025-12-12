貿聯拓北美市場 12月發起第2起收購案併PAS

（中央社記者曾仁凱台北12日電）貿聯-KY擴張動作不斷，今天宣布透過100%持有的2家子公司，共同取得PAS Appliance Systems S.A. de C.V公司100%股權，藉此拓展北美銷售市場。

貿聯表示，此次交易總金額以企業價值6900萬美元（約新台幣21.5億元）而定，實際交易金額將依契約約定方式調整後確定。另外此案需經墨西哥反壟斷主管機關核准，目前預計於明年第1季完成交割。

貿聯強調，此交易案將擴張集團於墨西哥的生產據點，同時強化北美市場的客戶基礎，有助於拓展北美銷售市場。

貿聯擴張動作不斷，12月初剛宣布收購位在中國深圳的光通訊產品供應商新富生，希望藉此強化矽光子與共同封裝光學（CPO）的能力，雙方已簽署最終協議，交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群。此案預計2026年第1季完成。

另外，貿聯也於第3季底成功完成3億美元的第6期海外可轉換公司債（ECB）募資計畫，公司表示，這筆資金將使公司具備更大營運彈性，加速推動關鍵策略性投資，以掌握新興的增長契機。（編輯：楊凱翔）1141212