貿聯重大訊息待公布 明起暫停交易

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▲貿聯5月營收創下歷年同期新高，也是歷史第三高紀錄。（示意圖／取自Pexels）

[NOWNEWS今日新聞] 連接線束大廠貿聯-KY因有重大訊息待公布，台灣證券交易所公告，貿聯-KY上市普通股自明（10）日起暫停交易，以其普通股為標的的上市認購、認售權證、期貨及小型期貨同樣暫停交易，後續將待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

貿聯-KY停牌消息公布後，市場揣測，此次重訊可能與傳出的跨國併購案有關。此前外媒曾報導，貿聯-KY評估收購黑石集團旗下Interplex資訊與通訊技術部門，潛在交易規模可能超過10億美元，不過相關傳聞至今尚未獲公司正式證實。

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貿聯-KY 5月營收73.52億元，月減0.42%、年增41.35%，改寫歷年同期新高，歷史第三高；前5月營收355.92億元，年增28.37%。

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