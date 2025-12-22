貿聯集團贊助永信少棒隊逐夢

貿聯集團力挺基層棒球，贊助永信國小棒球隊裝備。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

全球領先的連接器、線束與系統整合解決方案提供商貿聯集團，近年積極投入基層棒球運動發展，特別贊助永康區永信國小棒球隊練習、比賽衣帽等相關裝備，用實際行動支持孩子們追逐棒球夢想，促進台灣在地棒球運動向下扎根。

永信校長吳博明對貿聯集團的贊助表達感謝，並表示此次企業資源的挹注對學校棒球隊的訓練與整體運作具有很大助力，不僅減輕經費壓力，也讓球員能在更完善的條件下專注於訓練與比賽。

永信棒球隊成立九年，為永康區唯一設有棒球校隊的小學。參與各項比賽逐漸展露成效，一０九學年度首度挺進全國硬式聯賽複賽廿八強、一一一學年度晉級全國硬式聯賽十六強、一一二學年度亦闖入全國硬式聯賽卅二強。