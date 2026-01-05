貿聯-KY去年營收712億元創新高 完成收購新富生

（中央社記者曾仁凱台北5日電）受惠AI帶動，貿聯-KY今天公布2025年全年營收新台幣712.02億元，比起2024年的540.8億元，年增31.66%，全年營收再創新高。

貿聯去年12月營收66.4億元，年增43.06%，月增1.5%，為歷史次高，僅次於2025年9月的67.06億元。

貿聯去年第4季各月營收雖然維持高檔，但未能突破9月寫下的高點。對此，貿聯今天表示，每月營收變動主要反映出貨時點與正常波動，目前看起來整體需求趨勢與原先預期大致一致，整體需求展望未出現任何重大變化。

受惠AI機房大量建置，帶動高頻、高速傳輸線需求增加，貿聯去年營收表現亮眼，尤其受惠高毛利的AI伺服器相關產品出貨比重攀升，獲利成長幅度大於營收成長，貿聯去年前3季歸屬母公司淨利62.65億元，比2024年同期成長120%，每股稅後純益32.49元，已超越2024年全年每股獲利25.41元。

而貿聯也持續擴張，今天宣布以現金交易方式，完成收購光纖互連產品製造商新富生，新富生將自1月5日起併入貿聯合併報表。交割完成後，新富生也將正式併入貿聯的高效能運算事業群。

貿聯去年12月就宣布擬收購新富生，以強化矽光子與共同封裝光學（CPO）能力。貿聯強調，此次收購為公司在高速光學互連領域的重要里程碑，將進一步強化研發與量產能力，以支援新世代AI資料中心及高效能運算等關鍵應用。

貿聯介紹，新富生成立於中國深圳，專注於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、尾纖、多芯線材以及 MTP/MPO高密度光纖組件。新富生擁有約305名員工，將全數留任，並且貿聯將持續投資其深圳營運據點，以確保整合順利進行並推動長期穩健成長。（編輯：黃國倫）1150105