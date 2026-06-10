貿聯-KY擬投資284億 收購Interplex資料通訊業務

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）連接線大廠貿聯-KY今天暫停交易，下午台股收盤後隨即召開重大訊息記者會，宣布董事會決議與Blackstone（黑石）及其附屬公司所管理的基金投資公司簽署股份買賣協議，以現金收購Interplex集團的資料通訊業務Interplex Datacom。

貿聯表示，此次收購案，包括交易企業價值8.5億美元（新台幣268億元），另附最高5000萬美元的或有價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度支付。合計最多將投下9億美元，約新台幣284億元。

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貿聯總經理鄧劍華今天表示，此次交易為貿聯30年發展歷程中的最新重要策略布局，將進一步強化貿聯在資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。

鄧劍華表示，透過整合Interplex Datacom業務，貿聯將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度、更高附加價值的方向發展。此外，此併購案可提升貿聯在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，相關技術對支援貿聯的設備解決方案事業部及其他應用領域至關重要。

貿聯介紹，Interplex Datacom總部位於新加坡，是全球領先的資料中心基礎設施創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案供應商，具備強大研發能力，並於中國、越南、馬來西亞及泰國設有生產據點，員工人數超過1900人。截至2026年3月底為止的過去12個月，Interplex Datacom營收約為3.92億美元。

貿聯說明，此次收購Interplex Datacom業務的目的，包括強化資料中心連接技術及基礎設施領域的布局。取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，提供更完整的解決方案組合，推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展等。

貿聯表示，公司已成功完成多次跨國收購案，此次交易預計於完成合約約定的交割條件後，於2026年下半年完成交割。（編輯：潘羿菁）1150610