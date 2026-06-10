貿聯-KY砸8.5億鎂收購「它」 吃下星國大廠業務！總經理親揭5大戰略
財經中心／王文承報導
連接線束大廠貿聯-KY（3665）今（10）日於證交所召開重大訊息記者會，由總經理鄧劍華說明董事會重大決議事宜。
貿聯-KY砸8.5億鎂收購它 總經理揭5大戰略
鄧劍華表示，貿聯控股董事會今日通過，將取得Interplex集團旗下資料通訊業務（Interplex DataCom），並與由 Blackstone Inc. 及其附屬公司所管理基金投資的公司簽署股份買賣協議，以現金收購Interplex DataCom。本次交易企業價值為8.5億美元，另設有最高5000萬美元的後續加價金機制，將依股份買賣協議約定，在特定條件達成後於後續年度支付。
鄧劍華指出，此案是貿聯30年發展歷程中的重要策略布局，將進一步強化公司於資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，並取得創新客製化互聯解決方案、高精密機械產品方案及相關製造能力。
他表示，透過整合DataCom業務，貿聯將進一步鞏固在大型整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度與更高附加價值方向發展。此外，此併購案也可提升集團在精密基礎加工相關技術方面的能力與市場地位，而這些技術對於貿聯設備解決方案事業部應用於半導體設備機櫃、醫療設備、系統整合組裝及其他應用領域皆相當重要。
Interplex DataCom總部位於新加坡，為全球資料中心基礎設施創新客製化互聯解決方案及高精密機械產品方案供應商，具備強大研發能力，並於中國、越南、馬來西亞及泰國設有生產據點，員工人數超過1900人。截至2026年3月31日止12個月期間，營收約3.92億美元。
鄧劍華表示，收購Interplex DataCom業務主要有五大目的，包括：
1. 強化資料中心連接技術及基礎設施領域布局。
2. 取得創新客製化互聯解決方案與高精密機械產品方案，提供更完整的解決方案組合，推動產品朝高附加價值方向發展。
3. 提升集團在精密基礎加工相關技術方面的能力與市場地位，支援現有半導體設備機櫃、醫療設備及系統整合組裝事業。
4. 整合全球製造據點與技術能力，就近服務客戶需求、縮短產品開發週期，並提升共同開發創新解決方案能力。
5. 取得具價值的客戶基礎，創造更多交叉銷售機會。
鄧劍華指出，公司已成功完成多次跨國收購案，本次交易預計於完成合約約定交割條件後，於2026年下半年完成交割。
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