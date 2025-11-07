貿聯-KY第3季獲利再創新高 前9月每股賺32.49元

（中央社記者曾仁凱台北7日電）貿聯-KY今天公布第3季財報，受惠AI動能強勁，貿聯第3季歸屬母公司淨利新台幣26.28億元，年增1.09倍，也比第2季再成長近3成，續創歷史新高，單季每股純益達13.51元。

累計貿聯今年前3季歸屬母公司淨利62.65億元，比去年同期成長120%，每股稅後純益32.49元，已大幅度超越去年全年每股獲利25.41元。

貿聯表示，第3季營運成長，主要動能來自AI，受惠高毛利的AI伺服器產品比重持續攀升，貿聯第3季毛利率33.25%，比去年同期拉升3.92個百分點，也較第2季提升2.13個百分點，刷新歷史紀錄。

以各產品線表現來看，隨新客戶加入，以及輝達（NVIDIA）GB200、GB300量產加速，第3季貿聯的HPC（高效能運算）業務較第2季大幅成長31%，占公司總營收比重已突破4成大關。

另外貿聯第3季工業用事業營收季成長9%，公司表示，醫療業務成長亮眼，工廠自動化業務在第1季觸底後，已連續2季回溫，保持穩定季成長。

貿聯指出，車用業務確定已觸底，儘管反彈不大，但已連續2季季成長，第3季較第2季成長3%。電器業務方面，則延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響，第3季銷售季減6%。（編輯：楊蘭軒）1141107